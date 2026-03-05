5 марта начинается регистрация на участие в Национальном мультипредметном тесте

Сегодня, 5 марта в 9:00, началась регистрация на участие в Национальном мультипредметном тесте (НМТ), которая продлится до 2 апреля. За первые пять минут абитуриенты создали более 100 личных кабинетов.

Как пишет Delo.ua, об этом утром 5 марта сообщил Украинский центр оценивания качества образования и председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак .

Основной период регистрации продлится с 5 марта по 2 апреля 2026 года.

Для участия в НМТ поступающим нужно с помощью создать личный кабинет на вебсайте УЦОКО. Это можно сделать автоматически, воспользовавшись приложением «Действие», либо путем заполнения формы в регистрационном сервисе .

Напомним, что основная сессия НМТ состоится с 20 мая по 25 июня, дополнительная – с 17 по 24 июля. НМТ в 2026 году пройдет по прошлогодней модели – в один день.

Список предметов НМТ остается неизменным. Поступающие будут составлять: украинский язык, математику, историю Украины, а также один предмет по выбору (иностранный язык, биологию, географию, физику, химию или украинскую литературу).

Также результаты НМТ, начиная с 2023 года, остаются в силе и могут быть использованы при вступлении в 2026 году.

Ранее сообщалось, как благодаря сервису "Действие" абитуриенты могут передать документы онлайн .