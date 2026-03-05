5 березня розпочинається реєстрація на участь у Національному мультипредметному тесті

Сьогодні, 5 березня о 9:00, розпочалася реєстрація на участь у Національному мультипредметному тесті (НМТ), яка триватиме до 2 квітня. За перші п'ять хвилин вступники створили більше 100 особистих кабінетів.

Як пише Delo.ua, про це вранці 5 березня повідомив Український центр оцінювання якості освіти та голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Основний період реєстрації триватиме з 5 березня до 2 квітня 2026 року.

Для участі в НМТ, вступникам потрібно за допомогою створити особистий кабінет на вебсайті УЦОЯО. Це можна зробити автоматично, скориставшись застосунком «Дія», або ж шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі.

Нагадаємо, що основна сесія НМТ відбудеться з 20 травня до 25 червня, додаткова – з 17 до 24 липня. НМТ у 2026 році проходитиме за минулорічною моделлю – в один день.

Перелік предметів НМТ залишається незмінним. Вступники складатимуть: українську мову, математику, історію України, а також один предмет на вибір (іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію або українську літературу).

Також результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними і можуть бути використані під час вступу у 2026 році.

