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5G уже работает в Киеве: новую технологию запустили в центре столицы

5G
В центре Киева запустили 5G со скоростью до 1 Гбит/с / Depositphotos

В Киеве запустили пилотную сеть мобильной связи 5G. Новая технология доступна в центральной части столицы - от Майдана Незалежности до Бессарабской площади.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.

5G дошел до столицы

После успешного тестирования технологии во Львове, Бородянке и Харькове расширили пилотный проект 5G. Новую зону связи запустили в Киеве – она охватывает центральную часть города от Майдана Незалежности до Бессарабской площади.

Помимо основной локации в центре столицы мобильные операторы также развернули дополнительные точки, где пользователи уже могут протестировать связь нового поколения. Следующим городом, где планируют расширить пилотную сеть 5G, станет Одесса.

Как подключиться к 5G

В большинстве случаев смартфон автоматически переходит на новую сеть, если она доступна. Если значок 5G не появился, следует выполнить несколько простых действий:

  • Проверить в настройках мобильной сети, поддерживает ли устройство технологию 5G, а также обновить операционную систему.
  • Выключить режим энергосбережения, включить и выключить режим в самолете или перезагрузить телефон.

Какие результаты показало тестирование 5G

По итогам испытаний технология продемонстрировала следующие показатели:

  • средняя скорость соединения составляет 600–700 Мбит/с , а в отдельных случаях превышает 1 Гбит/с ;  
  • связь стабильно работает даже под значительной нагрузкой и в часы пикового использования;
  • более 1,5 миллионов украинцев уже протестировали технологию 5G.

Технология 5G

Полноценный запуск 5G в Украине должен состояться в 2022 году, однако полномасштабное вторжение России помешало этому.

27 мая 2024 года в Украине впервые состоялся тестовый запуск сети связи 5G. Vodafone совместно с компанией Nokia организовали телемост, объединив Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки для проверки качества связи 5G.

Технология 5G обеспечивает передачу данных в 10 раз быстрее 4G, что открывает новые возможности для обмена большими объемами информации.

Автор:
Ольга Опенько