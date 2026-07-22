5G уже працює в Києві: нову технологію запустили в центрі столиці

У Києві запустили пілотну мережу мобільного зв’язку 5G. Нова технологія наразі доступна в центральній частині столиці - від Майдану Незалежності до Бессарабської площі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри.

5G дійшов до столиці

Після успішного тестування технології у Львові, Бородянці та Харкові в Україні розширили пілотний проєкт 5G. Нову зону зв’язку запустили у Києві - вона охоплює центральну частину міста від Майдану Незалежності до Бессарабської площі.

Крім основної локації у центрі столиці, мобільні оператори також розгорнули додаткові точки, де користувачі вже можуть протестувати зв’язок нового покоління. Наступним містом, де планують розширити пілотну мережу 5G, стане Одеса.

Як підключитися до 5G

У більшості випадків смартфон автоматично переходить на нову мережу, якщо вона доступна. Якщо значок 5G не з’явився, варто виконати кілька простих дій:

Перевірити в налаштуваннях мобільної мережі, чи підтримує пристрій технологію 5G, а також оновити операційну систему.

Вимкнути режим енергозбереження, увімкнути та вимкнути "режим у літаку" або перезавантажити телефон.

Які результати показало тестування 5G

За підсумками випробувань технологія продемонструвала такі показники:

середня швидкість з’єднання становить 600–700 Мбіт/с , а в окремих випадках перевищує 1 Гбіт/с ;

зв’язок стабільно працює навіть під значним навантаженням і в години пікового використання;

понад 1,5 мільйона українців уже протестували технологію 5G.

Технологія 5G

Повноцінний запуск 5G в Україні мав би відбутися у 2022 році, проте повномасштабне вторгнення Росії завадило цьому.

27 травня 2024 року в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі зв'язку 5G. Vodafone спільно з компанією Nokia організували телеміст, об'єднавши Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі для перевірки якості зв'язку 5G.

Технологія 5G забезпечує передачу даних у 10 разів швидше, ніж 4G, що відкриває нові можливості для обміну великими обсягами інформації.