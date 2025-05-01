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60 млн грн потеряло агропредприятие в Одесской области из-за ракетного обстрела (ФОТО)

Агропредприятие в Одесской области из-за ракетных обстрелов понесло убытки на 60 млн грн
Агропредприятие в Одесской области из-за ракетных обстрелов понесло убытки на 60 млн грн. Фото: ВАР

В результате российских ракетных обстрелов пострадало крестьянское фермерское хозяйство "Тыченко", расположенное в Белгород-Днестровском Одесской области. Общие потери предприятия превысили 60 млн. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Всеукраинского Аграрного Совета (ВАР).

Повреждена сельхозтехника

В результате обстрелов полностью разрушен технический парк хозяйства.

Фото 2 — 60 млн грн потеряло агропредприятие в Одесской области из-за ракетного обстрела (ФОТО)

Как рассказали на агропредприятии, масштаб колоссальный разрушений — уцелевшего имущества практически нет, а все, что строилось годами, уничтожено за одну ночь.

По предварительным оценкам, общие потери предприятия превышают 60 миллионов гривен.

Фермерское хозяйство "Тыченко" возделывает 630 гектаров сельскохозяйственных угодий и является одним из ключевых производителей в регионе.

Напомним, в результате вражеских обстрелов Одесской области 1 мая пострадала железнодорожная инфраструктура. На одном из участков повреждены колеи, контактная сеть и три грузовых вагона.

Кроме этого, масштабный удар был нанесен и по самой Одессе,   повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. Погибли два человека, по предварительной информации еще 15 человек травмированы.

Ущерб АПК от войны

За три года войны агропромышленный комплекс претерпел значительные разрушения.

По состоянию на начало года по расчетам Киевской школы экономики (KSE) убытки оцениваются в 10,3 миллиарда долларов. Утрачено более 130 тысяч единиц сельскохозяйственной техники, уничтожено или повреждено 4 миллиона тонн зернохранилищ и 16 тысяч гектаров многолетних культур.

Значительные потери понес и лесной фонд — из-за боевых действий и пожаров повреждено 298 тысяч гектаров лесов, а ущерб оценивается в 4,5 миллиарда долларов.

Автор:
Светлана Манько