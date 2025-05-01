60 млн грн втратило агропідприємство на Одещині через ракетний обстріл (ФОТО)

Внаслідок російського ракетного обстрілу постраждало селянське фермерське господарство "Тиченко", яке розташоване в Білгород-Дністровському Одеської області. Загальні втрати підприємства перевищили 60 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР).

Пошкоджена сільгосптехніка

Унаслідок обстрілу повністю зруйновано технічний парк господарства. Пошкоджено 14 одиниць самохідної техніки та 20 одиниць причіпного обладнання, серед яких трактори, сівалки та збиральна техніка. Значних руйнувань також зазнали складські приміщення — знищені покрівлі та бункери, що зробило склади непридатними для подальшого використання.

Як розповіли на агропідприємстві, масштаб руйнувань колосальний — уцілілого майна практично немає, а все, що будувалось роками, знищено за одну ніч.

За попередніми оцінками, загальні втрати підприємства перевищують 60 мільйонів гривень.

Фермерське господарство "Тиченко" обробляє 630 гектарів сільськогосподарських угідь і є одним із ключових виробників у регіоні.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу Одещини 1 травня постраждала залізнична інфраструктура. На одній із ділянок пошкоджено колії, контактну мережу та три вантажні вагони.

Окрім цього, масштабного удару було завдано і по самій Одесі, пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. Загинуло двоє людей, за попередньою інформацією ще 15 осіб травмовані.

Збитки АПК від війни

За три роки війни агропромисловий комплекс зазнав значних руйнувань.

Станом на початок року за розрахунками Київської школи економіки (KSE), збитки оцінюються у 10,3 мільярда доларів. Втрачено понад 130 тисяч одиниць сільськогосподарської техніки, знищено або пошкоджено 4 мільйони тонн зерносховищ та 16 тисяч гектарів багаторічних культур.

Значних втрат зазнав і лісовий фонд – через бойові дії та пожежі пошкоджено 298 тисяч гектарів лісів, а збитки оцінюються у 4,5 мільярда доларів.