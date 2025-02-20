76% украинцев увеличили свои расходы в 2024 году — опрос

За последний год 76% украинцев увеличили свои расходы. Столько же имеют привычку планировать расходы, однако только 49% делают это регулярно или для значительных покупок.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Rakuten Viber.

Согласно результатам исследования, за последний год 76% украинцев стали тратить больше, чем за последний год. В то же время, 14% респондентов, реагируя на экономическую ситуацию, пытались экономить и сократили свои расходы.

На вопрос о росте расходов за последний год украинцы отвечали следующим образом:

Да, трачу больше — 76% ;

; Трачу меньше, стараюсь экономить — 14% ;

; Трачу так же по-прежнему — 10% .

Опрос также показал, что большинство украинцев имеют украинцы привычку планировать значительные или регулярные расходы.

Ответы на вопрос о планировании расходов распределились следующим образом:

Планирую лишь значительные и/или регулярные расходы, например коммуналку — 49% ;

; Да, планирую расходы заранее — 27% ;

; Не планирую расходы, не вижу смысла — 15% ;

; Хочу планировать, но пока не делаю этого – 9% .

Исследование проводилось в форме анонимного онлайн-опроса, в котором приняло участие 40 000 респондентов. Большинство опрошенных (более 50%) были в возрасте до 45 лет, а ключевой возрастной группой стали лица 34-45 лет.

Сообщается, что летом 2024 года 56% украинцев не имели возможности экономить деньги во время войны.

Напомним, за 2023-2024 год Rakuten Viber заблокировал около 40 тысяч мошенников и спамеров в приложении. Благодаря постоянному мониторингу команды и жалобам пользователей злоумышленников снижается. В то же время мошенники находят новые методы для завладения профилями.