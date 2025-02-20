- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
76% українців збільшили свої витрати у 2024 році - опитування
За останній рік 76% українців збільшили свої витрати. Стільки ж мають звичку планувати витрати, проте лише 49% роблять це регулярно або для значних покупок.
Про це свідчать результати опитування, яке провів Rakuten Viber.
Згідно з результатами дослідження, за останній рік 76% українців стали витрачати більше за останній рік. Водночас 14% респондентів, реагуючи на економічну ситуацію, намагалися економити та скоротили свої витрати.
На питання про зростання витрат за останній рік українці відповідали наступним чином:
- Так, витрачаю більше — 76%;
- Витрачаю менше, намагаюся економити — 14%;
- Витрачаю так само як і раніше — 10%.
Опитування також показало, що більшість українців мають українці звичку планувати значні або регулярні витрати.
Відповіді на питання про планування витрат розподілилися так:
- Планую лише значні та/або регулярні витрати, як-от комуналку — 49%;
- Так, планую витрати наперед — 27%;
- Не планую витрати, не бачу сенсу — 15%;
- Хочу планувати, але поки не роблю цього — 9%.
Дослідження проводилося у формі анонімного онлайн-опитування, в якому взяли участь 40 000 респондентів. Більшість опитаних (понад 50%) були віком до 45 років, а ключовою віковою групою стали особи 34-45 років.
Повідомляється, що влітку 2024 року, 56% українців не мали можливості заощаджувати гроші під час війни.
Нагадаємо, за 2023-2024 рік Rakuten Viber заблокував близько 40 тисяч шахраїв і спамерів у застосунку. Завдяки постійному моніторингу команди та скаргам користувачів кількість зловмисників знижується. Водночас шахраї знаходять нові методи для заволодіння профілями.