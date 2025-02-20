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76% українців збільшили свої витрати у 2024 році - опитування

гроші
Витрати українців збільшились. Фото: Depositphotos

За останній рік 76% українців збільшили свої витрати. Стільки ж мають звичку планувати витрати, проте лише 49% роблять це регулярно або для значних покупок.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Rakuten Viber.

Згідно з результатами дослідження, за останній рік 76% українців стали витрачати більше за останній рік. Водночас 14% респондентів, реагуючи на економічну ситуацію, намагалися економити та скоротили свої витрати.

На питання про зростання витрат за останній рік українці відповідали наступним чином:

  • Так, витрачаю більше — 76%;
  • Витрачаю менше, намагаюся економити — 14%;
  • Витрачаю так само як і раніше — 10%.

Опитування також показало, що більшість українців мають українці звичку планувати значні або регулярні витрати.

Відповіді на питання про планування витрат розподілилися так:

  • Планую лише значні та/або регулярні витрати, як-от комуналку — 49%;
  • Так, планую витрати наперед — 27%;
  • Не планую витрати, не бачу сенсу — 15%;
  • Хочу планувати, але поки не роблю цього — 9%.

Дослідження проводилося у формі анонімного онлайн-опитування, в якому взяли участь 40 000 респондентів. Більшість опитаних (понад 50%) були віком до 45 років, а ключовою віковою групою стали особи 34-45 років.

Повідомляється, що влітку 2024 року, 56% українців не мали можливості заощаджувати гроші під час війни.

Нагадаємо, за 2023-2024 рік Rakuten Viber заблокував близько 40 тисяч шахраїв і спамерів у застосунку. Завдяки постійному моніторингу команди та скаргам користувачів кількість зловмисників знижується. Водночас шахраї знаходять нові методи для заволодіння профілями.

Автор:
Тетяна Бесараб