Аэропорт Мюнхена отменил рейсы из-за появления неизвестных дронов: детали

В ночь на 3 октября у воздушного пространства Мюнхена были замечены дроны. Это привело к массовым перебоям в работе одного из крупнейших аэропортов Германии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 17 рейсов были отменены, еще 15 перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт. В общей сложности инцидент привел к срыву путешествий почти для 3000 пассажиров.

В результате несколько тысяч человек остались в аэропорту на ночь. Пассажирам предоставили полевые кровати, одеяла, воду и легкие закуски.

По данным федеральной полиции, несколько очевидцев заметили пролетавшие непосредственно вблизи местного аэропорта беспилотники.

Как отметил глава федеральной полиции Стефан Байер, поскольку было темно, информация о типе, размере или происхождении дронов не была подтверждена.

Полиция федерального и земельного уровней обследует окрестные районы, к поискам привлечены также вертолеты. Подробности происшествия уточняются.

В последнее время подозрительные летающие объекты замечали над Шлезвиг-Гольштейном на севере Германии.

Дроны в воздушном пространстве ЕС

Напомним, вечером 22 сентября в Копенгагене, столице Дании, приостановили   работу аэропорта   через движение БпЛА, а в Осло дроны заметили над военным объектом.

По меньшей мере, 15 рейсов перенаправили в другие аэропорты. Полиция начала расследование по идентификации дронов и пока не предоставила подробностей инцидента.

А уже через несколько дней   воздушное пространство   над аэропортом Ольборга в Дании, который используется для коммерческих и военных полетов, был закрыт из-за несанкционированных полетов дронов.

Также 10 сентября во время массированной атаки на Украину воздушное пространство Польши нарушили российские дроны. Тогда было закрыто четыре аэропорта : два в Варшаве, а также в Люблине и Жешуве.

Автор:
Светлана Манько