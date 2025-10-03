Аеропорт Мюнхена скасував рейси через появу невідомих дронів: деталі

В ніч на 3 жовтня поблизу повітряного простору Мюнхена були помічені дрони. Це спричинило масові перебої в роботі одного з найбільших аеропортів Німеччини.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що 17 рейсів було скасовано, ще 15 перенаправили до Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта. Загалом інцидент привів до зриву подорожей майже для 3000 пасажирів.

У результаті кілька тисяч людей залишилися в аеропорту на ніч. Пасажирам надали польові ліжка, ковдри, воду та легкі закуски.

За даними федеральної поліції, кілька очевидців помітили безпілотники, що пролітали безпосередньо поблизу місцевого аеропорту.

Як зазначив голова федеральної поліції Стефан Байєр, оскільки було темно, інформація про тип, розмір або походження дронів не була підтверджена.

Поліція федерального та земельного рівнів наразі обстежує навколишні райони, до пошуків залучені також гелікоптери. Подробиці події уточнюються.

Останнім часом підозрілі літальні об’єкти помічали над Шлезвіг-Гольштейном на півночі Німеччини.

Дрони в повітряному просторі ЄС

Нагадаємо, ввечері 22 вересня у Копенгагені, столиці Данії, призупинили роботу аеропорту через рух БпЛА, а в Осло дрони помітили над військовим обʼєктом.

Щонайменше 15 рейсів перенаправили до інших аеропортів. Поліція розпочала розслідування щодо ідентифікації дронів та наразі не надала подробиць інциденту.

А вже через декілька днів повітряний простір над аеропортом Ольборга у Данії, який використовується для комерційних і військових польотів, був закритий через несанкціоновані польоти дронів.

Також 10 вересня під час масованої атаки на Україну повітряний простір Польщі порушили російські дрони. Тоді були закриті чотири аеропорти: два у Варшаві, а також у Любліні та Жешуві.