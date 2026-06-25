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Аграрии экспортируют зерно без остатков предыдущих сезонов
Расходы на проведение посевной кампании в Украине продолжают расти из-за подорожания труда, горючего и производственных ресурсов. В то же время, аграрии возвращаются к привычной модели экспорта зерна без остатков предыдущих сезонов.
Об этом в интервью Delo.ua рассказал генеральный директор агрохолдинга ИМК ("Индустриальная молочная компания") Александр Вержиховский.
По его словам, себестоимость посевной в зависимости от культуры выросла в среднем на 5-8%.
Вержиховский обращает внимание, что основные ресурсы компания законтрактовала и закупила еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке. В частности, удобрения были приобретены по ценам к влиянию войны в Иране.
"Если напряженная ситуация на Ближнем Востоке будет сохраняться, мы не исключаем дальнейший рост себестоимости. Впрочем, пока сложно оценить, каким именно он может быть", - отмечает гендиректор ИМК.
Пока компания экспортирует свою продукцию и в страны Европы, и Северной Африки, и на Ближний Восток, и в Китай.
"Фактически все ключевые рынки-потребители культур, которые мы выращиваем, являются направлениями поставок нашего зерна. То есть мы работаем со всеми основными мировыми рынками сбыта нашей продукции. Все выращенное нами зерно пшеницы и кукурузы мы экспортируем. Поэтому объем экспорта в целом зависит от объема производства ", - подчеркнул Вержихов.
Он сообщил, что экспорт в 2022 году составил всего около 420 тыс. тонн, и остатки зерна, выращенного в 2021-2022 годах, которое не смогли продать вовремя, компания продолжала экспортировать в течение 2023-2024 годов, доведя суммарный экспорт в эти годы до 730 тыс. тонн.
"В 2025 году мы вернулись в традиционную схему продаж и экспорта, без остатков зерна предыдущих сезонов, таким образом экспорт за прошлый год составил около 680 тыс. тонн", - подчеркнул гендиректор ИМК.
"Индустриальная молочная компания" (ИМК) занимает 10 место среди крупнейших агрохолдингов Украины по размеру земельного банка. Компания обрабатывает 116 тысяч га земли.
Земельные активы ИМК расположены преимущественно в трех регионах:
- Полтавская область,
- Черниговская область,
- Сумская область.
Компания специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, а также производстве молока.
Агентство Reuters сообщало, что усиление российских атак на морские порты, суда, железную дорогу и энергетическую инфраструктуру может сократить месячный экспорт зерна из Украины примерно на треть.