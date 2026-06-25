Аграрії експортують зерно без залишків попередніх сезонів

Витрати на проведення посівної кампанії в Україні продовжують зростати через подорожчання праці, пального та виробничих ресурсів. Водночас аграрії повертаються до звичної моделі експорту зерна без залишків попередніх сезонів.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів генеральний директор агрохолдингу ІМК ("Індустріальна молочна компанія") Олександр Вержиховський.

За його словами, собівартість посівної залежно від культури зросла в середньому на 5-8%.

Вержиховський звертає увагу, що основні ресурси компанія законтрактувала та закупила ще до загострення ситуації на Близькому Сході. Зокрема, добрива були придбані за цінами до впливу війни в Ірані.

"Якщо напружена ситуація на Близькому Сході зберігатиметься, ми не виключаємо подальшого зростання собівартості. Втім, наразі складно оцінити, яким саме воно може бути", - зауважує гендиректор ІМК.

Наразі компанія експортує свою продукцію і в країни Європи, і Північної Африки, і на Близький Схід, і в Китай.

"Фактично всі ключові ринки-споживачі культур, які ми вирощуємо, є напрямками постачання нашого зерна. Тобто ми працюємо з усіма основними світовими ринками збуту нашої продукції. Все вирощене нами зерно пшениці та кукурудзи ми експортуємо. Тому обсяг експорту в цілому залежить від обсягу виробництва", - наголосив Вержиховський.

Він повідомив, що експорт у 2022 році склав лише близько 420 тис. тонн, і залишки зерна, вирощеного у 2021-2022 роках, яке не змогли продати вчасно, компанія продовжувала експортувати протягом 2023-2024 років, довівши сумарний експорт в ці роки до 730 тис. тонн і 980 тис. тонн відповідно.

"У 2025 році ми повернулись до традиційної схеми продажів та експорту, без залишків зерна попередніх сезонів, таким чином експорт за минулий рік склав близько 680 тис. тонн", - підкреслив гендиректор ІМК.

"Індустріальна молочна компанія" (ІМК) посідає 10-те місце серед найбільших агрохолдингів України за розміром земельного банку. Компанія обробляє 116 000 га землі.

Земельні активи ІМК розташовані переважно в трьох регіонах:

Полтавська область,

Чернігівська область,

Сумська область.

Компанія спеціалізується на вирощуванні зернових та олійних культур, а також виробництві молока.

Агенство Reuters повідомляло, що посилення російських атак на морські порти, судна, залізницю та енергетичну інфраструктуру може скоротити місячний експорт зерна з України приблизно на третину.