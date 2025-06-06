Аграрии завершают посевную-2025: каких культур засеяли больше всего

В Украине агропроизводители засеяли 5,6 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, достигнув уровня в прошлом году. Самые высокие темпы сева достигли аграрии в Полтавской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Сумской областях.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам премьера, особенностью нынешнего сезона является увеличение площадей под яровой пшеницей, которой на сегодня засеяли почти 220 тыс. рублей. га. Это обусловлено спросом со стороны перерабатывающих предприятий и экспортеров.

Также украинские аграрии засеяли 7,7 млн га технических культур, из которых преобладает подсолнечник – 4,9 млн га и соя 2,3 млн га. В общем, засеянных площадей достаточно, чтобы обеспечить внутренние продовольственные потребности и экспортный потенциал.

"Благодарны нашим аграриям за готовность работать в любых условиях. Украина остается одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности и продолжает поддерживать аграрный сектор", — отметил Шмигаль.

Заметим, по прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), урожай пшеницы в Украине будет самым низким за пять лет из-за последствий войны и засухи.