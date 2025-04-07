Урожай пшеницы в Украине будет самым низким за последние пять лет

По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), урожай пшеницы в Украине будет самым низким за пять лет из-за последствий войны и засухи.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По прогнозам ФАО, мировое производство пшеницы в 2025 году составит 795 млн. тонн, что соответствует уровню предыдущего года.

Отмечается, что состояние посевов озимой пшеницы в ключевых странах-производителях Северного полушария за последний месяц осталось прежним.

"В Украине производство пшеницы в 2025 году ожидается на уровне ниже среднего пятилетнего показателя из-за последствий продолжающейся войны, а засушливые погодные условия обуславливают ожидания умеренного снижения урожая по сравнению с предыдущим годом", — отметили в ФАО.

В Евросоюзе производство пшеницы составит 135,5 млн тонн, что на 12% больше, чем в прошлом, благодаря увеличению посевных площадей. Но дефицит осадков в восточных регионах может оказать существенное влияние на показатели урожайности.

Также в России низкий уровень влажности почвы и сокращение посевов приведут к снижению урожая в 2025 году.

В США общее производство пшеницы, по прогнозам, снизится в 2025 году из-за более низкой урожайности, поскольку большая площадь посевов озимой пшеницы пострадала от засухи. В Канаде производство останется практически неизменным по сравнению с прошлым годом, хотя превысит средний пятилетний показатель.

В Индии благодаря рекордным посевным площадям пшеницы, сильным ценовым стимулам и государственным субсидиям на сельскохозяйственные ресурсы производство пшеницы будет расти в 2025 году, причем прогнозируется, что оно достигнет исторического максимума — 115,4 млн тонн.

В Аргентине эксперты прогнозируют всеобщее увеличение урожая благодаря росту посевных площадей.

В Австралии предварительный прогноз указывает на умеренное снижение производства пшеницы, но урожай по-прежнему ожидается на уровне более 30 млн. тонн.

Согласно прогнозам Департамента сельского хозяйства США (USDA), показатели Украины по объемам производства определенных культур увеличиваются: пшеницы на 0,5 млн т до 23,4 млн т, кукурузы – на 0,3 млн т до 26,8 млн т. В то же время объемы экспорта остаются по-прежнему: 15,5 млн т пшеницы и 22,0 млн т кукурузы.

В Украине уже засеяно 926 тыс. га яровых зерновых

По данным Минагрополитики, на 4 апреля 2025 года аграрии всех областей Украины засеяли 926 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур. Наибольшая площадь посевов приходится на ячмень — 551,8 тыс. га. Яровой пшеницы уже засеяно 116,5 тыс. га, гороха – 164,3 тыс. га, овса – 82,3 тыс. га.

В 2025 году запланировано засеять более 5,7 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что соответствует уровню 2024 года. Главной особенностью нового сезона станет увеличение площадей под яровой пшеницей на 28%, до 222,8 тыс. га. Такие изменения в структуре посевов отвечают стабильному спросу пшеницы со стороны перерабатывающих предприятий и экспортеров.

Заметим, в 2024 году в Украине намолочено 71,4 млн. тонн урожая зерновых и масличных культур, который собран на площади 19,2 млн. га. Урожай пшеницы составил 22,4 млн. тонн.

По итогам 2024 года наиболее рентабельными стали масличные культуры. В частности, для рапса этот показатель приближается к 60%, для сои – до 40%, а для подсолнечника – к 30%. Рентабельность пшеницы возросла до 17%, а ячменя – до 25%. В то же время, рентабельность выращивания кукурузы уменьшилась вдвое — до 11%.