Урожай пшениці в Україні буде найнижчим за останні п'ять років

За прогнозами Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (ФАО), урожай пшениці в Україні буде найнижчим за п'ять років через наслідки війни та посуху.

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За прогнозами ФАО, світове виробництво пшениці у 2025 році становитиме 795 млн тонн, що відповідає рівню попереднього року.

Зазначається, що стан посівів озимої пшениці в ключових країнах-виробниках Північної півкулі за останній місяць залишився незмінним.

"В Україні виробництво пшениці у 2025 році очікується на рівні, нижчому за середній п'ятирічний показник, через наслідки війни, що триває, а посушливі погодні умови зумовлюють очікування помірного зниження врожаю порівняно з попереднім роком", — зауважили в ФАО.

У Євросоюзі виробництво пшениці складе 135,5 млн тонн, що на 12% більше, ніж торік, завдяки збільшенню посівних площ. Але дефіцит опадів у східних регіонах може суттєво вплинути на показники врожайності.

Також в Росії низький рівень вологості ґрунту та скорочення посівів призведуть до зниження врожаю у 2025 році.

У США загальне виробництво пшениці, за прогнозами, знизиться у 2025 році через нижчу врожайність, оскільки більша площа посівів озимої пшениці постраждала від посухи. В Канаді виробництво залишиться практично незмінним порівняно з минулим роком, хоча і перевищить середній п'ятирічний показник.

В Індії, завдяки рекордним посівним площам пшениці, сильним ціновим стимулам і державним субсидіям на сільськогосподарські ресурси, виробництво пшениці зростатиме у 2025 році, причому прогнозується, що воно досягне історичного максимуму — 115,4 млн тонн.

В Аргентині експерти прогнозують загальне збільшення урожаю завдяки зростанню посівних площ.

В Австралії попередній прогноз вказує на помірне зниження виробництва пшениці, але врожай, як і раніше, очікується на рівні понад 30 млн тонн.

Натомість відповідно до прогнозів Департаменту сільського господарства США (USDA), показники України щодо обсягів виробництва певних культур збільшуються: пшениці на 0,5 млн т до 23,4 млн т, кукурудзи – на 0,3 млн т до 26,8 млн т. Водночас обсяги експорту залишаються без змін: 15,5 млн т пшениці та 22,0 млн т кукурудзи.

В Україні вже засіяли 926 тис. га ярих зернових

За даними Мінагрополітики, станом на 4 квітня 2025 року аграрії всіх областей України засіяли 926 тис. га ярих зернових та зернобобових культур. Наразі найбільша площа посівів припадає на ячмінь — 551,8 тис. га. Ярої пшениці вже засіяно 116,5 тис. га, гороху – 164,3 тис. га, вівса – 82,3 тис. га.

Загалом у 2025 році заплановано засіяти понад 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року. Головною особливістю нового сезону стане збільшення площ під ярою пшеницею на 28%, до 222,8 тис. га. Такі зміни в структурі посівів відповідають стабільному попиту на пшеницю з боку переробних підприємств та експортерів.

Зауважимо, у 2024 році в Україні намолочено 71,4 млн тонн врожаю зернових та олійних культур, який зібраний на площі 19,2 млн га. Урожай пшениці становив 22,4 млн тонн.

За підсумками 2024 року найбільш рентабельними стали олійні культури. Зокрема, для ріпаку цей показник наближається до 60%, для сої — до 40%, а для соняшнику — до 30%. Рентабельність пшениці зросла до 17%, а ячменю — до 25%. Водночас рентабельність вирощування кукурудзи зменшилась вдвічі — до 11%.