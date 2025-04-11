В этом году посевная отстает от прошлогодней: сколько гектаров засеяли аграрии

По состоянию на 11 апреля уже засеяно 1 млн 248,92 га против 926 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур неделю назад. Это меньше почти на 12 тысяч гектаров, чем 12 апреля 2024 года. Больше всего аграрии засеяли ячменя, гороха и пшеницы. В лидеры вышли пять регионов Украины: Одесская, Тернопольская, Полтавская, Хмельницкая и Николаевская области.

Об этом сообщил министерской политики и продовольствия Виталий Коваль.

Больше всего традиционно ячменя (612,2 тыс. га), далее горох (182,8 тыс. га), яровая пшеница (141,1 тыс. га), овес (106,1 тыс. га). В Запорожской области стартовал сев кукурузы.

Кроме зерновых посеяно уже 76 тыс. га сахарной свеклы, 51,5 тыс. га подсолнечника и 4,5 тыс. га сои. Наименьшую аграрию засеяли проса и кукурузы — 0,2 и 0,002 гектара соответственно.

Лидеры по темпам сева стали: Одесская, Тернопольская, Полтавская, Хмельницкая и Николаевская. Это результат слаженной работы фермеров и стабильной логистики ресурсов.

"В 2025 году планируем засеять около 5,7 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур — как и в прошлом году. Особенность сезона — увеличение площадей под яровой пшеницей. Это ответ на высокий спрос от переработчиков и экспортеров", — отметил министр.

По состоянию на 12 апреля 2024 г. в Украине яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами было засеяно 1,26 млн га. Гороху было посеяно 147,7 тыс. га, ячменя 683,4 тыс. га, пшеницы 173,9 тыс. га, овса 117 тыс. га.

Напомним, для посевной кампании 2025 года семена обеспечат 418 производителей, заявивших о выпуске 500 тыс. тонн семенного материала. Потребность аграриев будет удовлетворена за счет отечественной и зарубежной селекции, а также импортных семян.