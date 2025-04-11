Цього року посівна відстає від минулорічної: скільки гектарів засіяли аграрії

Станом на 11 квітня вже засіяно 1 млн 248,92 га проти 926 тис. га ярих зернових та зернобобових культур тиждень тому. Це менше майже на 12 тисяч гектарів, ніж 12 квітня 2024 року. Найбільше аграрії засіяли ячменю, гороху та пшениці. У лідери вийшли п’ять регіонів України: Одеська, Тернопільська, Полтавська, Хмельницька та Миколаївська області.

Про це повідомив міністераграрної політики і продовольства Віталій Коваль.

Найбільше — традиційно ячменю (612,2 тис. га), далі горох (182,8 тис. га), яра пшениця (141,1 тис. га), овес (106,1 тис. га). У Запорізькій області стартувала сівба кукурудзи.

Крім зернових, посіяно вже 76 тис. га цукрового буряка, 51,5 тис. га соняшнику та 4,5 тис. га сої. Найменшу аграрії засіяли проса та кукурудзи — 0,2 та 0,002 гектарів відповідно.

Лідери за темпами сівби стали: Одещина, Тернопільщина, Полтавщина, Хмельниччина та Миколаївщина. Це результат злагодженої роботи фермерів і стабільної логістики ресурсів.

"У 2025 році плануємо засіяти близько 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур — як і торік. Особливість сезону — збільшення площ під ярою пшеницею. Це відповідь на високий попит від переробників і експортерів", — зазначив міністр.

Станом на 12 квітня 2024 року в Україні ярими зерновими та зернобобовими культурами було засіяно 1,26 млн га. Гороху було посіяно 147,7 тис. га, ячменю 683,4 тис. га, пшениці 173,9 тис. га, вівса 117 тис. га.

Нагадаємо, для посівної кампанії 2025 року насіння забезпечать 418 виробників, які заявили про випуск 500 тис. тонн насіннєвого матеріалу. Потреба аграріїв буде задоволена за рахунок вітчизняної та зарубіжної селекції, а також імпортного насіння.