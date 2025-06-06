Аграрії завершують посівну-2025: яких культур засіяли найбільше

В Україні агровиробники засіяли 5,6 млн га ярих зернових та зернобобових культур, досягнувши рівня минулого року. Найвищих темпів сівби досягли аграрії в Полтавській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській та Сумській областях.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За словами прем’єра, особливістю цьогорічного сезону є збільшення площ під ярою пшеницею, якої станом на сьогодні засіяли майже 220 тис. га. Це зумовлено попитом з боку переробних підприємств та експортерів.

Також українські аграрії засіяли 7,7 млн га технічних культур, з яких переважає соняшник — 4,9 млн га та соя 2,3 млн га. Загалом засіяних площ достатньо, щоб забезпечити внутрішні продовольчі потреби та сформувати експортний потенціал.

"Вдячні нашим аграріям за готовність працювати за будь-яких умов. Україна залишається одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки та продовжує підтримувати аграрний сектор", — зазначив Шмигаль.

Зауважимо, за прогнозами Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (ФАО), урожай пшениці в Україні буде найнижчим за п'ять років через наслідки війни та посуху.