Агропроизводители восьми областей могут получить до 1,1 млн грн: как оформить грант

13 мая в Государственном аграрном реестре (ГАР) начался прием заявок на новый грантовый цикл для украинских аграриев.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Кто может принять участие

Проект включает восемь областей Украины: Днепропетровскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Черновицкую, Волынскую, Тернопольскую и Хмельницкую.

Максимальный размер финансовой помощи составляет 1,1 млн грн. Средства можно направить на:

покупку сельхозтехники и специализированного оборудования;

запуск линий переработки продукции;

развитие инфраструктуры (склады, холодильники);

внедрение энергоэффективных решений.

Гранты будут предоставляться в гривневом эквиваленте по курсу ООН в двух категориях:

до 440 500 грн – для малых сельскохозяйственных производителей;

до 1101250 грн – для микро- и малых агропредприятий, сельскохозяйственных кооперативов и объединений производителей продукции с географическими указаниями.

Направления поддержки зависят от региона и специализации местных производителей:

В Волынской, Днепропетровской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях гранты будут доступны производителям в сферах ягодничества, овощеводства, аквакультуры, а также производству и переработке молочной продукции.

В Закарпатской области программа будет поддерживать производителей закарпатского меда, закарпатского вина и традиционных гуцульских сыров, в частности, гуцульской коровьей бриндзы и овечьей бриндзы.

Также гранты смогут получить производители в сфере аквакультуры, ягодничества, овощеводства и недревесной лесной продукции.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях поддержка будет доступна производителям в сферах ягодничества, овощеводства, недревесной лесной продукции, аквакультуры и традиционного производства гуцульских сыров.

Участники программы должны обеспечить софинансирование. Его доля будет зависеть от выбранного направления деятельности.

Напомним, Министерство экономики Украины продолжает расширять программы поддержки аграрного сектора, в частности, через новый инструмент компенсации стоимости страхования сельскохозяйственной продукции.