Агровиробники восьми областей можуть отримати до 1,1 млн грн: як оформити грант

Фермери з восьми областей можуть отримати фінансування від ЄС / Depositphotos

13 травня у Державному аграрному реєстрі (ДАР) розпочався прийом заявок на новий грантовий цикл для українських аграріїв. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Хто може взяти участь 

Проєкт охоплює вісім областей України: Дніпропетровську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Чернівецьку, Волинську, Тернопільську та Хмельницьку.

Максимальний розмір фінансової допомоги становить 1,1 млн грн. Кошти можна спрямувати на:

  • купівлю сільгосптехніки та спеціалізованого обладнання;
  • запуск ліній переробки продукції;
  • розвиток інфраструктури (склади, холодильники);
  • впровадження енергоефективних рішень.

Гранти надаватимуться у гривневому еквіваленті за курсом ООН у двох категоріях:

  • до 440 500 грн – для малих сільськогосподарських виробників;
  • до 1 101 250 грн – для мікро- та малих агропідприємств, сільськогосподарських кооперативів та об’єднань виробників продукції з географічними зазначеннями.

Напрями підтримки залежать від регіону та спеціалізації місцевих виробників:

У Волинській, Дніпропетровській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях гранти будуть доступні для виробників у сферах ягідництва, овочівництва, аквакультури, а також виробництва і переробки молочної продукції.

У Закарпатській області програма підтримуватиме виробників закарпатського меду, закарпатського вина та традиційних гуцульських сирів, зокрема гуцульської коров’ячої бриндзи та овечої бриндзі.

Також гранти зможуть отримати виробники у сферах аквакультури, ягідництва, овочівництва та недеревної лісової продукції.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях підтримка буде доступна для виробників у сферах ягідництва, овочівництва, недеревної лісової продукції, аквакультури та традиційного виробництва гуцульських сирів.

Учасники програми мають забезпечити співфінансування. Його частка залежатиме від обраного напряму діяльності.

Нагадаємо, Міністерство економіки України продовжує розширювати програми підтримки аграрного сектору, зокрема через новий інструмент компенсації вартості страхування сільськогосподарської продукції.

Автор:
Тетяна Бесараб