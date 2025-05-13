Агрохолдинг с Кировоградской области получил 13,8 млн грн кредита на солнечную электростанцию

UGB (обновленный Укргазбанк) предоставил кредит в размере 13,8 млн грн дочернему предприятию группы компаний "АгроВиста" – ООО "УкрАгроКом" – для реализации проекта по строительству крышной солнечной электростанции (СЭС) мощностью 1176 кВт.

Об этом сообщила пресс-служба UGB.

Установка СЭС позволит предприятию частично заместить потребление электроэнергии из сети собственной генерацией. Это решение направлено на повышение энергонезависимости и обеспечение непрерывности производственных процессов.

Проект реализуют на молочно-товарном комплексе МТК "Петриковское молоко" , который ежедневно производит 65 тонн молочной продукции и имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности региона.

"АгроВиста уже имеет опыт строительства солнечных электростанций, поэтому новый проект будет реализован вместе с генеральным подрядчиком в кратчайшие сроки.

Установка собственной СЭС имеет также важное экологическое значение – благодаря использованию возобновляемой энергии ежегодное сокращение выбросов CO₂ составит более 354 тонн.

Про агрохолдинг " АгроВиста "

"АгроВиста" (ранее группа компаний "УкрАгроКом" и "Гермес-Трейдинг") — интегрированная аграрная корпорация, специализирующаяся на производстве зерновых и масличных культур, животноводстве, зерновой торговле и производстве сахара. Земельный банк агрохолдинга составляет 75 тыс. га.

Основными регионами деятельности являются Кировоградская и Днепропетровская области.

Входящий в состав агрохолдинга МТК "Петриковское молоко" — сверхмощный молочно-товарный комплекс на 5 000 голов КРС в Кировоградской области и один из передовых в Украине. Проектная мощность объекта – 70 т молока в день, то есть 25 000 тонн в год. Общая площадь – более 50 000 га.

Согласно аналитической системе YouControl, совладельцами и учредителями "АгроВиста" являются Анатолий Кузьменко и Юрий Скичко.

Напомним, агрохолдинг "Нибулон" стал устанавливать солнечные электростанции на предприятиях, что позволит генерировать электроэнергию непосредственно на производственных объектах. Пилотный проект уже запущен на перегрузочном терминале в Николаеве. В настоящее время установлено 106 солнечных панелей, общая мощность которых составляет 60,95 кВт.