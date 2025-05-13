Агрохолдинг з Кіровоградщини отримав 13,8 млн грн кредиту на сонячну електростанцію

UGB (оновлений Укргазбанк) надав кредит у розмірі 13,8 млн грн дочірньому підприємству групи компаній "АгроВіста" - ТОВ "УкрАгроКом" – для реалізації проєкту з будівництва дахової сонячної електростанції (СЕС) потужністю 1176 кВт.

Про це повідомила пресслужба UGB.

Зазначається, що встановлення СЕС дозволить підприємству частково замістити споживання електроенергії з мережі власною генерацією. Це рішення спрямоване на підвищення енергонезалежності та забезпечення безперервності виробничих процесів.

Проєкт реалізують на молочнотоварному комплексі МТК “Петриківське молоко”, який щодня виробляє 65 тонн молочної продукції та має стратегічне значення для харчової безпеки регіону.

"АгроВіста вже має досвід будівництва сонячних електростанцій, тому новий проєкт буде реалізовано разом із генеральним підрядником у найкоротші терміни.

Встановлення власної СЕС має також вагоме екологічне значення – завдяки використанню відновлювальної енергії щорічне скорочення викидів CO₂ становитиме понад 354 тонни.

Про агрохолдинг "АгроВіста"

"АгроВіста" (раніше група компаній "УкрАгроКом" та «Гермес-Трейдінг») — інтегрована аграрна корпорація, що спеціалізується на виробництві зернових та олійних культур, тваринництві, зерновій торгівлі та виробництві цукру. Земельний банк агрохолдингу становить 75 тис. га.

Основними регіони діяльності є Кіровоградська та Дніпропетровська області.

МТК “Петриківське молоко”, що входить до складу агрохолдингу, - надпотужній молочно-товарний комплекс на 5 000 голів ВРХ у Кіровоградській області та один із передових в Україні. Проектна потужність об’єкту –70 т молока на день, тобто 25 000 тонн на рік. Загальна площа – більше 50 000 га.

Згідно з аналітичною системою YouControl, співвласниками та засновниками "АгроВіста" є Анатолій Кузьменко та Юрій Скічко.

Нагадаємо, агрохолдинг "Нібулон" почав встановлювати сонячні електростанції на підприємствах, що дозволить генерувати електроенергію безпосередньо на виробничих об'єктах. Пілотний проєкт уже запущено на Перевантажувальному терміналі в Миколаєві. На сьогоднішній день встановлено 106 сонячних панелей, загальна потужність яких складає 60,95 кВт.