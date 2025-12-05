Акции "китайской Nvidia" Moore Threads взлетела на 400% в день дебюта в Шанхае

Акции Moore Threads Technology Co, которую аналитики уже называют "китайской Nvidia", взлетели более чем на 400% в первый день торгов в Шанхае в пятницу.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Такой стремительный рост связывают с надеждами, что попавший под американские санкции стартап станет ключевым бенефициаром стремления Пекина к технологической самодостаточности и развитию собственной чиповой индустрии.

Бумаги открылись на уровне 650 юаней (91,91 доллара США) – более чем в пять раз выше цены IPO (первичное публичное размещение акций), после чего двигались вблизи отметки 600 юаней.

"Эта цена превосходит мое понимание", – признал глава Spring Mountain Pu Jiang Investment Management Уильям Синь, который даже не подавал заявку на акции.

Он предупреждает: несмотря на значительный спрос на AI-чипы в стране, Moore Threads еще не вышла на прибыльность и сталкивается с жесткой конкуренцией в дорогой гонке вооружений вокруг искусственного интеллекта.

Китай усиливает давление на развитие собственных микросхем

Пекин ускорил согласование IPO для полупроводниковых компаний, стремясь компенсировать ограничение США на экспорт высокотехнологичных чипов. Moore Threads, основанная в 2020 году экскероводом Nvidia China Чжаном Цзяньчжуном, производит GPU для систем искусственного интеллекта и может стать одним из ключевых элементов импортозамещения, говорится в отчете Sinolink Securities.

"Эра искусственного интеллекта подпитывает взрывной рост спроса на GPU", – отметил аналитик Фан Чжиюань, установив целевую цену в 182,25 юаня – существенно ниже текущей рыночной.

На прошлой неделе компания привлекла 8 млрд юаней (1,13 млрд долл.), продав акции по 114,28 юаня.

По данным биржи, индекс SSE STAR Chip торгуется с мультипликатором 118, в то время как обычный Шанхайский композит – на уровне 12. Такой скачок Moore Threads может подкрепить интерес к IPO других китайских производителей чипов – MetaX Integrated Circuits, SJ Semiconductor и Xiamen UX.

Также увеличивает инвестиции в чипы компания Baidu через Kunlunxin, а Huawei и Alibaba ускоряют разработку собственных AI-процессоров на фоне ограничений по Nvidia.

"Оценка Moore Threads базируется не на прибылях, а на мечтах", - подчеркнул Ван Япей из Zijie Private Fund, отметив, что именно такие оценки пока выгодны властям, которые хотят стимулировать инвестиции в R&D.

Компания ожидает, что в 2025 году ее продажи возрастут на 242% - до 1,5 млрд юаней, несмотря на убытки в 5 млрд юаней за последние три года.

"Производитель чипов выигрывает, пока истекает кровью", – сказал Абрахам Чжан из China Europe Capital, намекая, что IPO дало компании жизненно важный ресурс, но время на технологические прорывы ограничено.

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с компанией Nvidia, мировым лидером в сфере вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта, объявили о запуске совместной инициативы в области ИИ.