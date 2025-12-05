Акції "китайської Nvidia" Moore Threads злетіла на 400% у день дебюту в Шанхаї

Акції Moore Threads Technology Co, яку аналітики вже називають "китайською Nvidia", злетіли більш ніж на 400% у перший день торгів у Шанхаї в п’ятницю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Такий стрімкий ріст пов’язують із сподіваннями, що стартап, який потрапив під американські санкції, стане ключовим бенефіціаром прагнення Пекіна до технологічної самодостатності та розвитку власної чипової індустрії.

Папери відкрилися на рівні 650 юанів (91,91 долара США) – більш ніж у п’ять разів вище за ціну IPO (первинне публічне розміщення акцій), після чого рухалися поблизу позначки 600 юанів.

"Ця ціна перевершує моє розуміння", – визнав голова Spring Mountain Pu Jiang Investment Management Вільям Сінь, який навіть не подавав заявку на акції.

Він попереджає: попри значний попит на AI-чипи в країні, Moore Threads ще не вийшла на прибутковість і стикається з жорсткою конкуренцією у дорогих перегонах озброєнь навколо штучного інтелекту.

Китай посилює тиск на розвиток власних мікросхем

Пекін прискорив погодження IPO для напівпровідникових компаній, прагнучи компенсувати обмеження США на експорт високотехнологічних чіпів. Moore Threads, заснована у 2020 році екскерівником Nvidia China Чжаном Цзяньчжуном, виробляє GPU для систем штучного інтелекту та може стати одним із ключових елементів імпортозаміщення, йдеться у звіті Sinolink Securities.

"Ера штучного інтелекту підживлює вибухове зростання попиту на GPU", – зазначив аналітик Фан Чжиюань, встановивши цільову ціну в 182,25 юаня – суттєво нижче поточної ринкової.

Минулого тижня компанія залучила 8 млрд юанів (1,13 млрд дол.), продавши акції по 114,28 юаня.

За даними біржі, індекс SSE STAR Chip торгується з мультиплікатором 118, тоді як звичайний Шанхайський композит – лише на рівні 12. Такий стрибок Moore Threads може підкріпити інтерес до IPO інших китайських виробників чипів – MetaX Integrated Circuits, SJ Semiconductor та Xiamen UX IC.

Також збільшує інвестиції у чипи компанія Baidu через Kunlunxin, а Huawei та Alibaba пришвидшують розробку власних AI-процесорів на тлі обмежень щодо Nvidia.

"Оцінка Moore Threads базується не на прибутках, а на мріях", – наголосив Ван Япей із Zijie Private Fund, зазначивши, що саме такі оцінки поки що вигідні владі, яка хоче стимулювати інвестиції в R&D.

Компанія очікує, що у 2025 році її продажі зростуть на 242% – до 1,5 млрд юанів, попри збитки у 5 млрд юанів за останні три роки.

"Виробник чипів виграє, поки стікає кров’ю", – сказав Абрахам Чжан із China Europe Capital, натякаючи, що IPO дало компанії життєво важливий ресурс, але час на технологічні прориви обмежений.

