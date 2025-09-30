Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,16

EUR

48,44

+0,03

Наличный курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,85

48,70

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Акции компаний по производству каннабиса растут после сообщения Трампа

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Белый дом

Акции производителей каннабиса (CBD, экстракт конопли, непсихотропный компонент каннабиса) резко выросли в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп в своей публикации в социальных сетях высказал свое мнение относительно потенциальных преимуществ использования каннабидиола в здравоохранении пожилых людей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что накануне Трамп в своих соцсетях опубликовал видео от организации he Commonwealth Project из Массачусетса, которая выступает за использование медицинской марихуаны для лечения пожилых людей.

В видео говорится, что CBD способна "совершить революцию в здравоохранении пожилых людей", помогая замедлить возрастные заболевания и стать альтернативой рецептурным препаратам.

После этого акции канадской Canopy Growth и американской Tilray Brands подскочили почти на 20%. Также акции Cronos Group и Aurora Cannabis прибавили 9,5% и 13,7% соответственно.

Биржевой инвестиционный фонд AdvisorShares Pure US Cannabis вырос на 25,2% и приближается к самому большому квартальному приросту за всю историю – около 70%.

"MSOS, крупнейший в США ETF, ориентированный на марихуану, вырос на 20% на открытии торгов и извлекает выгоду из неожиданной поддержки президентом Трампом потенциальных преимуществ CBD. Любая поддержка будет иметь большое значение для этого сектора", - прокомментировал Бен Лайдлер, руководитель отдела стратегии BBI.

Правила коммерческого использования конопли и каннабиса были значительно смягчены благодаря принятию закона об улучшении сельского хозяйства во время первого срока Трампа. Тогда они были исключены из списка контролируемых веществ, однако марихуана остается в нем и не имеет признанного медицинского применения.

Легализация медицинского каннабиса в Украине

13 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский   подписал принятый в декабре 2023 года закон о легализации медицинского каннабиса, согласно которому регулируется его обращение в медицинской, промышленной и научной деятельности.

С 16 августа 2024 года в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Это вторая фаза реформы по легализации этого вещества, тогда как год назад государство упростило выращивание и оборот технической конопли для промышленных целей.

Еще до войны, в апреле 2021 года Кабинет министров внес в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с ограниченным оборотом "Набилон" (синтетический каннабиоид, имитирующий действие тетрагидроканнабинола) и "Набиксимолс" (стандартизированный экстракт каннабиса).

Напомним, правительство урегулировало порядок обращения медицинского каннабиса в Украине, в частности определило сроки для получения квот на 2025 год.

Также Украина разрешила ввоз медицинского каннабиса, выдав первое разрешение на его субстанцию.

Автор:
Светлана Манько