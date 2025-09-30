Акции компаний по производству каннабиса растут после сообщения Трампа

Акции производителей каннабиса (CBD, экстракт конопли, непсихотропный компонент каннабиса) резко выросли в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп в своей публикации в социальных сетях высказал свое мнение относительно потенциальных преимуществ использования каннабидиола в здравоохранении пожилых людей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что накануне Трамп в своих соцсетях опубликовал видео от организации he Commonwealth Project из Массачусетса, которая выступает за использование медицинской марихуаны для лечения пожилых людей.

В видео говорится, что CBD способна "совершить революцию в здравоохранении пожилых людей", помогая замедлить возрастные заболевания и стать альтернативой рецептурным препаратам.

New media post from Donald J. Trump pic.twitter.com/B2g3Uc4xfT — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 28, 2025

После этого акции канадской Canopy Growth и американской Tilray Brands подскочили почти на 20%. Также акции Cronos Group и Aurora Cannabis прибавили 9,5% и 13,7% соответственно.

Биржевой инвестиционный фонд AdvisorShares Pure US Cannabis вырос на 25,2% и приближается к самому большому квартальному приросту за всю историю – около 70%.

"MSOS, крупнейший в США ETF, ориентированный на марихуану, вырос на 20% на открытии торгов и извлекает выгоду из неожиданной поддержки президентом Трампом потенциальных преимуществ CBD. Любая поддержка будет иметь большое значение для этого сектора", - прокомментировал Бен Лайдлер, руководитель отдела стратегии BBI.

Правила коммерческого использования конопли и каннабиса были значительно смягчены благодаря принятию закона об улучшении сельского хозяйства во время первого срока Трампа. Тогда они были исключены из списка контролируемых веществ, однако марихуана остается в нем и не имеет признанного медицинского применения.

Легализация медицинского каннабиса в Украине

13 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый в декабре 2023 года закон о легализации медицинского каннабиса, согласно которому регулируется его обращение в медицинской, промышленной и научной деятельности.

С 16 августа 2024 года в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Это вторая фаза реформы по легализации этого вещества, тогда как год назад государство упростило выращивание и оборот технической конопли для промышленных целей.

Еще до войны, в апреле 2021 года Кабинет министров внес в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с ограниченным оборотом "Набилон" (синтетический каннабиоид, имитирующий действие тетрагидроканнабинола) и "Набиксимолс" (стандартизированный экстракт каннабиса).

Напомним, правительство урегулировало порядок обращения медицинского каннабиса в Украине, в частности определило сроки для получения квот на 2025 год.

Также Украина разрешила ввоз медицинского каннабиса, выдав первое разрешение на его субстанцию.