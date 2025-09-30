Акції компаній з виробництва канабісу зростають після допису Трампа

Акції виробників канабісу (CBD, екстракт конопель, непсихотропний компонент канабісу) різко зросли в понеділок після того, як президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соціальних мережах висловив свою думку щодо потенційних переваг використання каннабідіолу в охороні здоров’я людей похилого віку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що напередодні Трамп у своїх соцмережах опублікував відео від організації he Commonwealth Project з Массачусетсу, яка виступає за використання медичної марихуани для лікування людей похилого віку.

У відео йдеться про те, що CBD здатна "здійснити революцію в охороні здоров'я літніх людей", допомагаючи сповільнити вікові захворювання і стати альтернативою рецептурним препаратам.

New media post from Donald J. Trump pic.twitter.com/B2g3Uc4xfT — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 28, 2025

Після цього акції канадської Canopy Growth й американської Tilray Brands підскочили майже на 20%. Також акції Cronos Group та Aurora Cannabis додали 9,5% і 13,7% відповідно.

Біржовий інвестиційний фонд AdvisorShares Pure US Cannabis зріс на 25,2% і наближається до найбільшого квартального приросту за всю історію – близько 70%.

"MSOS, найбільший у США ETF, орієнтований на марихуану, зріс на 20% на відкритті торгів і отримує вигоду з несподіваної підтримки президентом Трампом потенційних переваг CBD. Будь-яка підтримка матиме велике значення для цього сектору", – прокоментував Бен Лайдлер, керівник відділу стратегії акцій у Bradesco BBI.

Правила щодо комерційного використання конопель та канабісу були значно пом'якшені завдяки прийняттю закону про покращення сільського господарства під час першого терміну Трампа. Тоді їх було виключено зі списку контрольованих речовин, однак марихуана залишається у ньому та наразі не має визнаного медичного застосування.

Легалізація медичного канабісу в Україні

13 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий в грудні 2023 закон про легалізацію медичного канабісу, згідно з яким регулюється його обіг в медичній, промисловій і науковій діяльності.

З 16 серпня 2024 року в Україні набув сили закон про легалізацію медичного канабісу. Це друга фаза реформи з легалізації цієї речовини, тоді як рік тому держава спростила вирощування та обіг технічних конопель для промислових цілей.

Ще до війни, в квітні 2021 року Кабінет міністрів вніс до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з обмеженим обігом "Набілон" (синтетичний каннабіоїд, що імітує дію тетрагідроканнабінолу) та "Набіксимолс" (стандартизований екстракт каннабісу).

Нагадаємо, уряд врегулював порядок обігу медичного канабісу в Україні, зокрема визначив терміни для отримання квот на 2025 рік.

Також Україна дозволила ввезення медичного канабісу, видавши перший дозвіл на його субстанцію.