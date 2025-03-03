Amazon в ближайшие годы инвестирует в Индию 8,2 млрд долларов: на что пойдут деньги

Поставщик облачных сервисов Amazon Web Services в течение следующих нескольких лет инвестирует около 8,2 миллиарда. долларов в западном штате Индии Махараштра. Технологический гигант будет производить в Южно-Азиатской стране собственные графические процессоры, новейшие технологии и службы облачного управления.

Об этом сообщает агентство R euters.

Индия увеличивает действия по пилотированию локального облачного хранения данных. Согласно отчету International Data Corporation, рынок облачных услуг страны оценивается в 8,3 млрд долларов в 2023 году, как ожидается, вырастет до 24,2 млрд долларов к 2028 году.

"Наряду с инвестициями будет наблюдаться значительный рост занятости", — заявил министр электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнау, добавив, что инвестиции будут поступать до 2029-2030 годов.

По его словам, Amazon развернет в Индии собственные графические процессоры, новые технологии и службы облачного управления.

Гигант электронной коммерции управляет двумя центрами обработки данных на индийском субконтиненте: один в Мумбаи, запущенный в 2016 году, и другой в Хайдарабаде, начавший работу в 2022 году.

В прошлом году Amazon заявила, что инвестирует дополнительно 2 миллиарда долларов в третью по величине экономику Азии для развития бизнеса электронной коммерции.

Напомним, Amazon официально представила Alexa Plus — новую версию своего голосового ассистента, оснащенную улучшенным искусственным интеллектом. Обновление позволяет Alexa вести более естественные беседы, запоминать предпочтения пользователей и самостоятельно выполнять задачи, в частности, заказ товаров, планирование событий и управление умным домом.