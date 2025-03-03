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Amazon найближчими роками інвестує в Індію 8,2 млрд доларів: на що підуть гроші

Amazon Web Services
AWS планує інвестувати в Індію мільярди доларів. Фото: aboutamazon.eu

Постачальник хмарних сервісів Amazon Web Services протягом наступних кількох років інвестує близько 8,2 млрд. доларів у західний штат Індії Махараштра. Технологічний гігант вироблятиме у південно-азіатській країні власні графічні процесори, новітні технології та служби хмарного керування.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Індія збільшує дії з пілотування локального хмарного зберігання даних. Згідно зі звітом International Data Corporation, ринок хмарних послуг країни, що оцінюється в 8,3 млрд доларів у 2023 році, як очікується, зросте до 24,2 млрд доларів до 2028 року.

"Поряд з інвестиціями спостерігатиметься значне зростання зайнятості", - заявив міністр електроніки та інформаційних технологій Індії Ашвіні Вайшнау, додавши, що інвестиції надходитимуть до 2029-2030 років.

За його словами, Amazon розгорне в Індії власні графічні процесори, новітні технології та служби хмарного керування.

Гігант електронної комерції управляє двома центрами обробки даних на індійському субконтиненті: один у Мумбаї, запущений у 2016 році, та інший у Хайдарабаді, який розпочав роботу у 2022 році.

Минулого року Amazon заявила, що інвестує додатково 2 мільярди доларів у третю за величиною економіку Азії для розвитку бізнесу електронної комерції.

Нагадаємо, Amazon офіційно презентувала Alexa Plus — нову версію свого голосового асистента, оснащену покращеним штучним інтелектом. Оновлення дозволяє Alexa вести більш природні бесіди, запам’ятовувати вподобання користувачів та самостійно виконувати завдання, зокрема замовлення товарів, планування подій та керування розумним будинком.

Автор:
Тетяна Ковальчук