Американская Bell Textron планирует производство вертолетов в Украине.

На международной выставке AUSA 2025 в Вашингтоне Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и компания Bell Textron, которая является частью корпорации Textron и производит современные военные вертолеты AH-1Z Viper и UH-1Y Venom, подписали Меморандум о взаимопонимании, который закладывает основу для запуска технологий.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Документ предусматривает, что Bell будет развивать в Украине собственную базу для сборки, технического обслуживания и ремонта вертолетов, что позволит создать новые рабочие места и фактически возродить национальную вертолетную отрасль.

В рамках договоренностей компания начнет комплексную подготовку к локализации производства: откроет представительство Bell в Украине, создаст центр конечной сборки и испытаний (FACO), будет изучать возможности совместного предприятия с украинскими партнерами, передаст технологии, оборудование и инструменты, а также организует стажировку украинских инженеров в США и на будущем предприятии в Украине.

Реализация этих шагов позволит запустить лицензионное производство вертолетов в Украине и усилить промышленную способность государства в сфере авиации.

"Для Украины этот меморандум - это шаг к развитию современного высокотехнологичного производства, расширению промышленных возможностей и привлечению инвестиций в стратегические отрасли. Мы стремимся к тому, чтобы Украина стала частью глобальных производственных цепей и инновационных партнерств", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.

Подписание состоялось в рамках участия украинской делегации в AUSA 2025, объединившей более 44 000 участников из 92 стран мира и более 750 компаний, посвященных развитию технологий и промышленного сотрудничества.

Отмечается, что Bell Textron — ведущая американская авиастроительная компания, производящая вертолеты, конвертопланы и аэрокосмические системы для военных и гражданских операторов в более чем 120 странах мира.

Напомним, еще в июле Bell Helicopter рассматривала возможность инвестировать в производство в Украине. Добавим, что вертолеты этой компании должны собираться на заводе в Одессе в 2019 году.