Американська Bell Textron планує виробництво гелікоптерів в Україні: підписано меморандум

На міжнародній виставці AUSA 2025 у Вашингтоні Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України і компанія Bell Textron, яка є частиною корпорації Textron й виробляє сучасні військові гвинтокрили AH-1Z Viper і UH-1Y Venom, підписали меморандум про взаєморозуміння, що закладає основу для запуску виробничих і сервісних потужностей у сфері авіаційних технологій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Документ передбачає, що Bell розвиватиме в Україні власну базу для складання, технічного обслуговування та ремонту гелікоптерів, що дозволить створити нові робочі місця та фактично відродити національну гвинтокрилу галузь.

У межах домовленостей компанія розпочне комплексну підготовку до локалізації виробництва: відкриє представництво Bell в Україні, створить центр кінцевого складання та випробувань (FACO), вивчатиме можливості для спільного підприємства з українськими партнерами, передасть технології, обладнання та інструменти, а також організує стажування українських інженерів у США та на майбутньому підприємстві в Україні.

Реалізація цих кроків дозволить запустити ліцензійне виробництво гелікоптерів в Україні та посилити промислову спроможність держави у сфері авіації.

"Для України цей меморандум — це крок до розвитку сучасного високотехнологічного виробництва, розширення промислових можливостей та залучення інвестицій у стратегічні галузі. Ми прагнемо, щоб Україна стала частиною глобальних виробничих ланцюгів та інноваційних партнерств", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Підписання відбулося в межах участі української делегації у AUSA 2025, яка об’єднала понад 44 000 учасників із 92 країн світу та понад 750 компаній, присвячених розвитку технологій та промислової співпраці.

Зазначається, що Bell Textron — провідна американська авіабудівна компанія, що виробляє гелікоптери, конвертоплани та аерокосмічні системи для військових і цивільних операторів у понад 120 країнах світу.

Нагадаємо, ще в липні Bell Helicopter розглядала можливість інвестувати у виробництво в Україні. Додамо, що гелікоптери цієї компанії мали збиратися на заводі в Одесі ще у 2019 році.