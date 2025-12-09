Американская LTI впервые за 6 лет может поставлять трубы для "Укргаздобычи"

Американская компания Liberty Tool International (LTI) впервые с 2019 года победила в тендерах государственного АО "Укргаздобыча" (УГО) на поставку бесшовных обсадных труб.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ExPro .

Общая ожидаемая стоимость двух тендеров составляет 1,74 млрд грн (с НДС).

Первый тендер на 279,1 тыс. м труб диаметром 244,48 мм с классом "Премиум" прошел в конце сентября 2025 года. Самое низкое предложение предоставило ООО "Нефтесервис", но его отклонили из-за несоответствия техническим условиям.

В итоге победила LTI с предложением 1,565 млрд. грн. (с НДС). Жалобу "Интерпайпа Украина" в АМКУ отклонили, а Государственная аудиторская служба начала мониторинг процедуры закупки.

Второй тендер на 13,64 тыс. м труб диаметром 508 мм с резьбовым соединением Buttress прошел в августе 2025 года. Сначала победителем было объявлено ООО "Стилс Украина", но из-за отсутствия сертификатов заводских испытаний УГО выбрала следующего претендента - LTI с предложением 173,9 млн грн (с НДС). Ожидается подписание договора.

В СМИ появились сообщения, что LTI могла указать недостоверные данные по происхождению труб, якобы планируя поставлять китайские трубы Henyang Valin Steel Tube Co., Ltd. с нулевой ставкой антидемпинговой пошлины. Однако срок действия пошлин продлен после решения Межведомственной комиссии.

Компания Liberty Tool International принадлежит Федору Закусило, гражданину Украины и США. LTI редко побеждает в гостендерах и последний раз выигрывала тендеры для УГО в 2019 году. Закусило также владеющая американской компанией Vorex LLC, которая активно снабжала китайские трубы для УГВ в предыдущие годы.

Добавим, "Укргаздобыча" получит кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 36,4 миллиона евро. Средства компания направит на закупку новых мобильных буровых установок.