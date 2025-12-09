Американська LTI вперше за шість років може постачати труби для "Укргазвидобування"

Американська компанія Liberty Tool International (LTI) вперше з 2019 року перемогла у тендерах державного АТ "Укргазвидобування" (УГВ) на постачання безшовних обсадних труб.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ExPro.

Загальна очікувана вартість двох тендерів становить 1,74 млрд грн (з ПДВ).

Перший тендер на 279,1 тис. м труб діаметром 244,48 мм з класом "Преміум" відбувся наприкінці вересня 2025 року. Найнижчу пропозицію подало ТОВ "Нафтосервіс", але її відхилили через невідповідність технічним умовам.

У результаті перемогла LTI із пропозицією 1,565 млрд грн (з ПДВ). Скаргу "Інтерпайп Україна" до АМКУ відхилили, а Державна аудиторська служба розпочала моніторинг процедури закупівлі.

Другий тендер на 13,64 тис. м труб діаметром 508 мм із різьбовим з’єднанням Buttress пройшов у серпні 2025 року. Спочатку переможцем було оголошено ТОВ "Стілс Україна", але через відсутність сертифікатів заводських випробувань УГВ обрала наступного претендента — LTI із пропозицією 173,9 млн грн (з ПДВ). Наразі очікується підписання договору.

У ЗМІ з’явилися повідомлення, що LTI могла вказати недостовірні дані щодо походження труб, нібито плануючи постачати китайські труби Henyang Valin Steel Tube Co., Ltd. із нульовою ставкою антидемпінгового мита. Однак термін дії мит продовжено після рішення Міжвідомчої комісії.

Компанія Liberty Tool International належить Федору Закусило, громадянину України та США. LTI рідко перемагає у держтендерах і востаннє вигравала тендери для УГВ у 2019 році. Закусило також володіє американською компанією Vorex LLC, яка активно постачала китайські труби для УГВ у попередні роки.

Додамо, "Укргазвидобування" отримає кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на суму 36,4 мільйонів євро. Кошти компанія спрямує на закупівлю нових мобільних бурових установок.