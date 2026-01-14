Американские технологии на Хмельницкой АЭС: Украина и Польша обсудили строительство новых энергоблоков

Украина и Республика Польша провели онлайн-встречу для обсуждения аспектов строительства новых энергоблоков №5 и №6 на Хмельницкой АЭС. Переговоры прошли в рамках международной Конвенции Эспо.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что Украина предоставила польской стороне все необходимые материалы и разъяснения. В онлайн-режиме согласовали детали проекта строительства энергоблоков с американскими реакторами AP1000 в соответствии с международными нормами.

Стороны также согласились считать экспертные консультации завершенными. В ближайшее время консультации пройдут с другими затронутыми государствами.

В ведомстве напомнили, что в апреле 2024 Украина официально сообщила шесть потенциально затронутых стран о реализации проекта, в частности Австрию, Молдову, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию. Пять из них – Австрия, Молдова, Польша, Словакия и Румыния – выразили готовность принять участие в консультациях.

Во время открытия консультаций заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов подчеркнул, что, несмотря на продолжающуюся агрессию, Украина прилагает усилия, чтобы оставаться надежным партнером и добросовестно выполнять международные обязательства, в частности положения Конвенции Эспо.

"Мы открыты для дальнейшего диалога и настроены на конструктивное сотрудничество с польскими партнерами для обеспечения прозрачности, безопасности и соблюдения международных экологических стандартов", - подытожил замминистра.

Достройка Хмельницкой АЭС

Хмельницкая АЭС находится на западе Украины на границе трех областей: Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской. Ее начали строить в 1981 году, и сейчас она имеет два реактора. Первый был запущен в 1987 году, второй — в 2004-м. Оба энергоблока имеют реакторы типа ВВЭР-1000, суммарная мощность - 2000 МВт.

По проекту станция должна была быть четырехблочной, но третий и четвертый энергоблоки построили лишь частично. "Энергоатом" хочет завершить строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 и построить два более мощных энергоблока по американской технологии AP1000, которые смогут выдавать до 1200 МВт. Если эти планы будут реализованы, общая мощность Хмельницкой АЭС превысит 6000 МВт, она станет самой большой в Европе.

Ранее сообщалось, что Украина не достигла прогресса в переговорах с Болгарией о продаже ею корпусов российских реакторов ВВЭР-1000 для достройки блоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции и сейчас прорабатывает альтернативные варианты.