"Надо действовать оперативно": новый министр энергетики выступил за достройку энергоблоков на Хмельницкой АЭС

Новый министр энергетики Денис Шмыгаль поддерживает развитие атомной генерации и достройку блоков Хмельницкой атомной электростанции.

Как сообщает Delo.ua, об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде.

По его словам, атомная энергетика – основа энергосистемы, поэтому ее нужно развивать.

"Моя позиция - там, где возможно, нужно оперативно действовать и развивать на базе уже готовых проектов. ХАЭС ближайшая к строительству атомных блоков. Поэтому моя позиция как министра и украинца: развивать это направление, чем быстрее", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также отметил, что допускает приватизацию ОАО "Центрэнерго" с тем, чтобы эта компания эффективно управлялась.

Достройка Хмельницкой АЭС

Хмельницкая АЭС находится на западе Украины на границе трех областей: Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской. Ее начали строить в 1981 году, и сейчас она имеет два реактора. Первый был запущен в 1987 году, второй — в 2004-м. Оба энергоблока имеют реакторы типа ВВЭР-1000, суммарная мощность - 2000 МВт.

По проекту станция должна была быть четырехблочной, но третий и четвертый энергоблоки построили лишь частично. "Энергоатом" хочет завершить строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 и построить два более мощных энергоблока по американской технологии AP1000, которые смогут выдавать до 1200 МВт. Если эти планы будут реализованы, общая мощность Хмельницкой АЭС превысит 6000 МВт, она станет самой большой в Европе.

Ранее сообщалось, что Украина не достигла прогресса в переговорах с Болгарией о продаже ею корпусов российских реакторов ВВЭР-1000 для достройки блоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции и сейчас прорабатывает альтернативные варианты.

В то же время продолжается сотрудничество с Westinghouse по строительству блоков №5 и №6 Хмельницкой АЭС по их технологии.