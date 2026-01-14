"Треба діяти оперативно": новопризначений міністр енергетики виступив за добудову енергоблоків на Хмельницькій АЕС

Новопризначений міністр енергетики Денис Шмигаль підтримує розвиток атомної генерації та добудову блоків Хмельницької атомної електростанції.

Як інформує Delo.ua, про це він заявив під час виступу у Верховній Раді.

За його словами, атомна енергетика - основа енергосистеми, тому її треба розвивати.

"Моя позиція – там, де можливо, треба оперативно діяти і розвивати на базі уже готових проєктів. ХАЕС найближча до будівництва атомних блоків. Тому моя позиція як міністра і українця: розвивати цей напрямок, чим швидше", - наголосив Шмигаль

Він також зазначив, що допускає приватизацію ПАТ "Центренерго" з тим, щоб ця компанія ефективно управлялася.

Добудова Хмельницької АЕС

Хмельницька АЕС розташована на заході України на кордоні трьох областей: Хмельницької, Рівненської та Тернопільської. Її почали будувати 1981 року, і зараз вона має два реактори. Перший було запущено 1987 року, другий — 2004-го. Обидва енергоблоки мають реактори типу ВВЕР-1000, сумарна потужність — 2000 МВт.

За проєктом станція мала бути чотириблочною, але третій і четвертий енергоблоки побудували лише частково. "Енергоатом" хоче завершити будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 і побудувати два потужніші енергоблоки за американською технологією AP1000, які зможуть видавати до 1200 МВт. Якщо ці плани буде реалізовано, загальна потужність Хмельницької АЕС перевищить 6000 МВт, вона стане найбільшою в Європі.

Раніше повідомлялося, що Україна не досягла прогресу у переговорах з Болгарією щодо продажу нею корпусів російських реакторів ВВЕР-1000 для добудови блоків № 3 та №4 Хмельницької атомної електростанції і наразі опрацьовує альтернативні варіанти.

Натомість продовжується співпраця з Westinghouse щодо будівництва блоків №5 та №6 Хмельницької АЕС за їхньою технологією.