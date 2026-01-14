Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,32

--0,20

Готівковий курс:

USD

43,30

43,15

EUR

50,75

50,46

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Треба діяти оперативно": новопризначений міністр енергетики виступив за добудову енергоблоків на Хмельницькій АЕС

ХАЕС
Загальна потужність Хмельницької АЕС може перевищить 6000 МВт / Енергоатом

Новопризначений міністр енергетики Денис Шмигаль підтримує розвиток атомної генерації та добудову блоків Хмельницької атомної електростанції.

Як інформує Delo.ua, про це він заявив під час виступу у Верховній Раді.

За його словами, атомна енергетика - основа енергосистеми, тому її треба розвивати.

"Моя позиція – там, де можливо, треба оперативно діяти і розвивати на базі уже готових проєктів. ХАЕС найближча до будівництва атомних блоків. Тому моя позиція як міністра і українця: розвивати цей напрямок, чим швидше", - наголосив Шмигаль

Він також зазначив, що допускає приватизацію ПАТ "Центренерго" з тим, щоб ця компанія ефективно управлялася.

Добудова Хмельницької АЕС

Хмельницька АЕС розташована на заході України на кордоні трьох областей: Хмельницької, Рівненської та Тернопільської. Її почали будувати 1981 року, і зараз вона має два реактори. Перший було запущено 1987 року, другий — 2004-го. Обидва енергоблоки мають реактори типу ВВЕР-1000, сумарна потужність — 2000 МВт.

За проєктом станція мала бути чотириблочною, але третій і четвертий енергоблоки побудували лише частково. "Енергоатом" хоче завершити будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 і побудувати два потужніші енергоблоки за американською технологією AP1000, які зможуть видавати до 1200 МВт. Якщо ці плани буде реалізовано, загальна потужність Хмельницької АЕС перевищить 6000 МВт, вона стане найбільшою в Європі.

Раніше повідомлялося, що Україна не досягла прогресу у переговорах з Болгарією щодо продажу нею корпусів російських реакторів ВВЕР-1000 для добудови блоків № 3 та №4 Хмельницької атомної електростанції і наразі опрацьовує альтернативні варіанти.

Натомість продовжується співпраця з Westinghouse щодо будівництва блоків №5 та №6 Хмельницької АЕС за їхньою технологією.

Автор:
Світлана Манько