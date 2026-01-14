Американські технології на Хмельницькій АЕС: Україна та Польща обговорили будівництво нових енергоблоків

Україна та Республіка Польща провели онлайн-зустріч, щоб обговорити аспекти будівництва нових енергоблоків №5 і №6 на Хмельницькій АЕС. Переговори відбулися в межах міжнародної Конвенції Еспо.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що Україна надала польській стороні всі необхідні матеріали та роз’яснення. В онлайн-режимі узгодили деталі проєкту будівництва енергоблоків з американськими реакторами AP1000 відповідно до міжнародних норм.

Сторони також погодилися вважати експертні консультації завершеними. Найближчим часом консультації відбудуться з іншими зачепленими державами.

У відомстві нагадали, що в квітні 2024 року Україна офіційно повідомила шість потенційно зачеплених країн про реалізацію проєкту, зокрема Австрію, Молдову, Польщу, Румунію, Словаччину та Угорщину. П’ять із них — Австрія, Молдова, Польща, Словаччина та Румунія — висловили готовність взяти участь у консультаціях.

Під час відкриття консультацій заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів наголосив, що попри триваючу агресію Україна докладає зусиль, аби залишатися надійним партнером і сумлінно виконувати міжнародні зобов’язання, зокрема положення Конвенції Еспо.

"Ми відкриті до подальшого діалогу та налаштовані на конструктивну співпрацю з польськими партнерами задля забезпечення прозорості, безпеки та дотримання міжнародних екологічних стандартів", — підсумував заступник міністра.

Добудова Хмельницької АЕС

Хмельницька АЕС розташована на заході України на кордоні трьох областей: Хмельницької, Рівненської та Тернопільської. Її почали будувати 1981 року, і зараз вона має два реактори. Перший було запущено 1987 року, другий — 2004-го. Обидва енергоблоки мають реактори типу ВВЕР-1000, сумарна потужність — 2000 МВт.

За проєктом станція мала бути чотириблочною, але третій і четвертий енергоблоки побудували лише частково. "Енергоатом" хоче завершити будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 і побудувати два потужніші енергоблоки за американською технологією AP1000, які зможуть видавати до 1200 МВт. Якщо ці плани буде реалізовано, загальна потужність Хмельницької АЕС перевищить 6000 МВт, вона стане найбільшою в Європі.

Раніше повідомлялося, що Україна не досягла прогресу у переговорах з Болгарією щодо продажу нею корпусів російських реакторів ВВЕР-1000 для добудови блоків № 3 та №4 Хмельницької атомної електростанції і наразі опрацьовує альтернативні варіанти.