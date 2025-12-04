АМКУ оштрафовал две компании на 4,1 млн грн за сговор на торгах "Черниговоблэнерго"

Антимонопольный комитет Украины на своем заседании признал действия ООО "Континент-Сталь" и ООО "Строй стандарт 2016" нарушением конкурентного законодательства в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМКУ.

Комитет установил, что общества участвовали в торгах на закупку изделий из проволоки, которые проводило акционерное общество "Черниговоблэнерго" в октябре 2024 года на средства миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине.

При рассмотрении дела АМКУ обнаружил, что ООО "Континент-Сталь" и ООО "Строй Стандарт 2016" во время подготовки и участия в торгах действовали не самостоятельно, а согласовывали свое поведение с целью устранения конкуренции между ними.

АМКУ признал такие действия обществ нарушением конкурентного законодательства, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 6, пунктом 1 статьи 50 закона "О защите экономической конкуренции" и оштрафовал их на общую сумму 4 110 000 грн.

В ноябре АМКУ признал, что три общества с ограниченной ответственностью - ООО "Колтрейн", ООО "Бизнес ЛТД" и ООО "Пролог сервис" - совершили антиконкурентные согласованные действия. За эти нарушения на компании наложены штрафы на общую сумму более 26 млн. грн.