АМКУ оштрафував дві компанії на 4,1 млн грн за змову на торгах "Чернігівобленерго"

Антимонопольний комітет України на своєму засіданні визнав дії ТОВ "Континент-Сталь" та ТОВ "Буд стандарт 2016" порушенням конкурентного законодавства у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМКУ.

Комітет встановив, що товариства брали участь у торгах на закупівлю виробів з дроту, які проводило акціонерне товариство "Чернігівобленерго" у жовтні 2024 року за кошти місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні.

Під час розгляду справи АМКУ виявив, що ТОВ "Континент-Сталь" та ТОВ "Буд Стандарт 2016" під час підготовки та участі в торгах діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення конкуренції між ними.

АМКУ визнав такі дії товариств порушенням конкурентного законодавства, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 закону "Про захист економічної конкуренції", та оштрафував їх на загальну суму 4 110 000 грн.

У листопаді АМКУ визнав, що три товариства з обмеженою відповідальністю — ТОВ “Колтрейн”, ТОВ “Бізнеском ЛТД” та ТОВ “Пролог сервіс” — вчинили антиконкурентні узгоджені дії. За ці порушення на компанії накладено штрафи на загальну суму понад 26 млн грн.