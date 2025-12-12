Запланована подія 2

АМКУ оштрафовал две компании на 9,2 млн грн за сговор на тендере по реконструкции теплосети

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ ) разоблачил сговор во время тендера на реконструкцию теплосети в Вишневом. Оштрафованы две компании — ООО "КМ Строй" и ООО "Муниципальная строительная группа", которые совершили антиконкурентные согласованные действия, касающиеся искажения результатов торгов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМКУ .

Детали сговора на тендере

Нарушение было зафиксировано во время тендера на закупку работ по реконструкции тепловой сети в Вишневом Бучанского района Киевской области, который проводило КП "Вишневсктеплоэнерго" в 2024 году.

Комитет установил, что участники действовали не самостоятельно и фактически устранили между собой конкуренцию. Ожидаемая стоимость этих торгов составила 20952890 грн.

Штраф и последствия

За совершенное нарушение, предусмотренное Законом Украины "О защите экономической конкуренции", на обе компании наложены штрафы общим размером 9221099 грн.

В АМКУ напомнили, что согласно Закону Украины "О публичных закупках", компании, которые за последние три года были привлечены к ответственности за искажение результатов тендеров, автоматически лишаются права участвовать в будущих процедурах государственных закупок.

В ноябре АМКУ признал, что три общества с ограниченной ответственностью - ООО "Колтрейн", ООО "Бизнес ЛТД" и ООО "Пролог сервис" - совершили антиконкурентные согласованные действия. За эти нарушения на компании наложены штрафы на общую сумму более 26 млн. грн.

Автор:
Татьяна Бессараб