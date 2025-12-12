АМКУ оштрафував дві компанії на 9,2 млн грн за змову на тендері з реконструкції тепломережі

Антимонопольний комітет України (АМКУ) викрив змову під час тендеру на реконструкцію тепломережі у Вишневому. Оштрафовані дві компанії — ТОВ “КМ Буд” та ТОВ “Муніципальна будівельна група”, які вчинили антиконкурентні узгоджені дії, що стосуються спотворення результатів торгів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМКУ.

Деталі змови на тендері

Порушення було зафіксоване під час тендеру на закупівлю робіт з реконструкції теплової мережі у місті Вишневе Бучанського району Київської області, який проводило КП "Вишнівськтеплоенерго" у 2024 році.

Комітет встановив, що учасники діяли не самостійно і фактично усунули конкуренцію між собою. Очікувана вартість цих торгів становила 20 952 890 грн.

Штраф та наслідки

За вчинене порушення, передбачене Законом України "Про захист економічної конкуренції", на обидві компанії накладено штрафи загальним розміром 9 221 099 грн.

В АМКУ нагадали, що згідно із Законом України "Про публічні закупівлі", компанії, які протягом останніх трьох років були притягнуті до відповідальності за спотворення результатів тендерів, автоматично позбавляються права брати участь у майбутніх процедурах державних закупівель.

У листопаді АМКУ визнав, що три товариства з обмеженою відповідальністю — ТОВ “Колтрейн”, ТОВ “Бізнеском ЛТД” та ТОВ “Пролог сервіс” — вчинили антиконкурентні узгоджені дії. За ці порушення на компанії накладено штрафи на загальну суму понад 26 млн грн.