Anduril привлекает рекордные $2,5 млрд инвестиций – оценка компании выросла до $30,5 млрд

Американский оборонно-технологический стартап Anduril Industries привлек $2,5 млрд инвестиций в рамках раунда серии G, удвоив рыночную оценку компании до $30,5 млрд. Ключевым инвестором выступил Founders Fund, вложивший $1 млрд — это крупнейший отдельный чек в истории венчурной фирмы.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Этот инвестиционный раунд был очень конкурентным: по словам компании, предложение со стороны инвесторов превысило запрошенную сумму более чем в восемь раз. К раунду также присоединились существующие инвесторы, а отдельно – Thrive Capital Джошуа Кушнера, участвующего в параллельном тендерном предложении для вторичного выкупа акций.

По словам представителей Anduril, стремительный рост интереса инвесторов связан с впечатляющими финансовыми показателями – в 2024 году компания удвоила свой доход до около $1 млрд. Вдобавок к этому, Anduril недавно получила ключевой контракт от армии США на разработку AR/VR-гарнитур для военных.

Контракт ранее принадлежал Microsoft и предусматривал бюджет в $22 млрд, однако в феврале он был передан Anduril. Это стало одной из причин публичного примирения соучредителя компании Палмера Лаки с его бывшим работодателем Meta – теперь две компании вместе работают над новым военным оборудованием.

Помимо финансирования компания готовит масштабное тендерное предложение, которое позволит работникам и ранним инвесторам продать часть своих акций на сотни миллионов долларов. Это привычная практика среди быстрорастущих частных компаний, помогающая удерживать ключевых сотрудников и обеспечить их мотивацию.

Anduril разрабатывает широкий спектр технологий для национальной безопасности США: от вооруженных беспилотников и систем управления ими до автономных башен наблюдения и шлемов дополненной реальности для военных. Компания имеет амбициозную цель – полностью переосмыслить американскую оборону, делая ставку на дроны, искусственный интеллект и автономные системы.

Как рассказал соучредитель компании Трей Стивенс на конференции Bloomberg Tech, автономные наблюдательные системы Anduril уже охватывают до трети границы США. Он подчеркнул, что главная цель компании — предоставить пограничным службам "сверхчеловеческие способности" для контроля ситуации на границе.

Добавим, Великобритания заключила контракт с Anduril на поставку Вооруженным силам Украины ударных беспилотников Altius 600 м и Altius 700 м.