Anduril залучає рекордні $2,5 млрд інвестицій — оцінка компанії зросла до $30,5 млрд

Американський оборонно-технологічний стартап Anduril Industries залучив $2,5 млрд інвестицій у рамках раунду серії G, подвоївши ринкову оцінку компанії до $30,5 млрд. Ключовим інвестором виступив Founders Fund, який вклав $1 млрд — це найбільший окремий чек в історії венчурної фірми. Про це повідомив представник компанії в коментарі TechCrunch.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Цей інвестиційний раунд був надзвичайно конкурентним: за словами компанії, пропозиція з боку інвесторів перевищила запитану суму більш ніж у вісім разів. До раунду також приєдналися існуючі інвестори, а окремо — Thrive Capital Джошуа Кушнера, який бере участь у паралельній тендерній пропозиції для вторинного викупу акцій.

За словами представників Anduril, стрімке зростання інтересу інвесторів пов’язане з вражаючими фінансовими показниками — у 2024 році компанія подвоїла свій дохід до близько $1 млрд. На додаток до цього, Anduril нещодавно здобула ключовий контракт від армії США на розробку AR/VR-гарнітур для військових.

Контракт раніше належав Microsoft і передбачав бюджет у $22 млрд, однак у лютому він був переданий Anduril. Це стало однією з причин публічного примирення співзасновника компанії Палмера Лакі з його колишнім роботодавцем Meta — тепер дві компанії разом працюють над новим військовим обладнанням.

Крім фінансування, компанія готує масштабну тендерну пропозицію, яка дозволить працівникам та раннім інвесторам продати частину своїх акцій на сотні мільйонів доларів. Це звична практика серед швидкозростаючих приватних компаній, яка допомагає утримувати ключових співробітників і забезпечити їх мотивацію.

Anduril розробляє широкий спектр технологій для національної безпеки США: від озброєних безпілотників і систем керування ними до автономних веж спостереження і шоломів доповненої реальності для військових. Компанія має амбіційну мету — повністю переосмислити американську оборону, роблячи ставку на дрони, штучний інтелект і автономні системи.

Як розповів співзасновник компанії Трей Стівенс під час конференції Bloomberg Tech, автономні спостережні системи Anduril уже охоплюють до третини кордону США. Він наголосив, що головна мета компанії — надати прикордонним службам "надлюдські здібності" для контролю ситуації на кордоні.

Додамо, Велика Британія уклала контракт з Anduril на постачання Збройним силам України ударних безпілотників Altius 600 м та Altius 700 м.