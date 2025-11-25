Апелляция отклонена: мера пресечения Чернышеву оставили в силе

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения, избранную бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву, которого подозревают в незаконном обогащении.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Отмечается, что апелляционная палата оставила по-прежнему определение следственного судьи ВАКС от 18 ноября этого года о применении к бывшему вице-премьер-министру меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде внесения 51,6 млн грн залога.

Решение вступает в законную силу с момента провозглашения и не может быть обжаловано в порядке.

В настоящее время за подозреваемого внесен залог и возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности, по сдаче загранпаспорта.

По данным органа досудебного расследования, Чернышев подозревается в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).

Напомним, 24 ноября защита Чернышева подала в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционную жалобу на пересмотр постановления ВАКС по избранию подозреваемого меры пресечения по делу о незаконном обогащении №991/11821/25.

Дело Чернышева

14 ноября НАБУ и САП вручили Алексею Чернышеву ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

19 ноября ВАКС назначил меру пресечения для экс-министра национального единства Алексея Чернышева – содержание под стражей до 16 января 2026 года с возможностью выйти под залог в 51 миллион гривен.

Чернышеву инкриминируют незаконное обогащение по делу о хищении в "Энергоатоме". Детективы задокументировали передачу ему и его доверенному лицу более 1,2 миллиона долларов и почти 100 тысяч евро наличными. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и запрет занимать должности до трех лет в случае признания виновным.

Сам бывший вице-премьер Алексей Чернышев отрицает, что причастен к вероятным хищениям в "Энергоатоме". Он также заявил, что "не узнает себя" на так называемых "пленках Миндича", хотя и признал, что голос похож на него. Об этом он заявил перед началом заседания 17 ноября.