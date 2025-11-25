Апеляція відхилена: запобіжний захід Чернишову залишили в силі

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід, обраний колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову, якого підозрюють у незаконному збагаченні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба установи.

Зазначається, що апеляційна палата залишила без змін ухвалу слідчого судді ВАКС від 18 листопада цього року про застосування до колишнього віцепрем’єр-міністра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді внесення 51,6 млн грн застави.

Рішення набирає законної сили з моменту проголошення та не може бути оскарженим у касаційному порядку.

Наразі за підозрюваного внесено заставу та покладено ряд процесуальних обов’язків, зокрема щодо здачі закордонного паспорта.

За даними органу досудового розслідування, Чернишов підозрюється у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

Нагадаємо, 24 листопада захист Чернишова подав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу на перегляд ухвали ВАКС щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу по справі про незаконне збагачення №991/11821/25.

Справа Чернишова

14 листопада НАБУ та САП вручили Олексію Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

19 листопада ВАКС призначив запобіжний захід для ексміністра національної єдності Олексія Чернишова — тримання під вартою до 16 січня 2026 року з можливістю вийти під заставу у 51 мільйон гривень.

Чернишову інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в "Енергоатомі". Детективи задокументували передачу йому та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро готівкою. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі й заборона обіймати посади до трьох років у разі визнання винним.

Сам колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов заперечує, що причетний до ймовірних розкрадань в "Енергоатомі". Він також заявив, що "не впізнає себе" на так званих "плівках Міндіча", хоча й визнав, що голос схожий на його. Про це він заявив перед початком засідання 17 листопада.