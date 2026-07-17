Apple обогнала Nvidia и стала самой дорогой компанией мира

Apple в пятницу снова стала самой дорогой компанией мира, обогнав Nvidia. Это произошло на фоне смены настроений инвесторов, которые стали смотреть шире компаний, напрямую выигравших от бума искусственного интеллекта.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Рыночная стоимость Apple оценивалась в 4,88 трлн. долларов. Nvidia стоила около 4,86 трлн долларов после падения ее акций на 3,5%. Для Apple это первое возвращение на первое место с апреля прошлого года.

Смена лидера показывает, что инвесторы уже не сосредотачиваются только на наиболее очевидных победителях ШИ-бума, таких как Nvidia. Производитель чипов почти год находился в центре внимания рынка благодаря спросу на графические процессоры для генеративного искусственного интеллекта.

"Apple считалась отсталой компанией в гонке искусственного интеллекта, поскольку она не тратила средства на разработку моделей, но теперь настроения изменились", - сказал руководитель инвестиционного направления BRI Wealth Management Тони Медоуз.

По его словам, Apple меньше зависит от больших капитальных затрат на ИИ-инфраструктуру и имеет лучшие возможности зарабатывать на искусственном интеллекте через сервисы, собственную экосистему и обновление устройств.

Для Apple это важный сигнал после периода, когда компанию часто считали медленнее конкурентов в сфере искусственного интеллекта. В прошлом месяце она запустила давно отложенное обновление Siri, рассчитывая, что новый голосовой помощник поможет сократить отставание от других технологических компаний и ШИ-стартапов.

Аналитики также указывают на потенциальное преимущество Apple – персональные данные, хранящиеся на iPhone. Они могут сделать Siri более полезной, но компании придется найти способ использовать эти данные без нарушения собственного подхода к конфиденциальности.

В то же время, вытеснение Nvidia с первого места не означает, что ее роль в ШИ-буме уменьшается. Компания остается одним из главных бенефициаров затрат на искусственный интеллект, ведь ее чипы обеспечивают значительную часть инфраструктуры для генеративного ИИ.

"Nvidia, вероятно, будет важным участником в любом будущем", - сказал вице-президент по альфа-исследованиям Segal Marco Advisors Бенджамин Холл.

Reuters отмечает, что интерес инвесторов к ИИ распространяется и на другие сегменты рынка. В частности, в этом году среди победителей были производители микросхем памяти, поскольку рынок стал больше учитывать их роль в ИИ-инфраструктуре.

Впрочем, в июле ралли производителей чипов столкнулось с турбулентностью: инвесторы начали переоценивать, насколько устойчив рост, связанный с искусственным интеллектом. Это давило на акции полупроводниковых компаний и позволило Apple вернуться на первое место.

Напомним, недавно Nvidia бросила вызов Apple представила новый чип RTX Spark, внедряющий искусственный интеллект непосредственно в ноутбуки и ПК. Этим шагом компания усиливает конкуренцию с AMD, Intel и Apple.