Apple обігнала Nvidia і стала найдорожчою компанією світу

Apple у п’ятницю знову стала найдорожчою компанією світу, обігнавши Nvidia. Це сталося на тлі зміни настроїв інвесторів, які почали дивитися ширше за компанії, що напряму виграли від буму штучного інтелекту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Ринкова вартість Apple оцінювалася у 4,88 трлн доларів. Nvidia коштувала приблизно 4,86 трлн доларів після падіння її акцій на 3,5%. Для Apple це перше повернення на перше місце з квітня минулого року.

Зміна лідера показує, що інвестори вже не зосереджуються лише на найбільш очевидних переможцях ШІ-буму, таких як Nvidia. Виробник чипів майже рік був у центрі уваги ринку завдяки попиту на графічні процесори для генеративного штучного інтелекту.

"Apple вважалася відсталою компанією в гонці штучного інтелекту, оскільки вона не витрачала кошти на розробку моделей, але тепер настрої змінилися", — сказав керівник інвестиційного напряму BRI Wealth Management Тоні Медоуз.

За його словами, Apple менше залежить від великих капітальних витрат на ШІ-інфраструктуру і має кращі можливості заробляти на штучному інтелекті через сервіси, власну екосистему та оновлення пристроїв.

Для Apple це важливий сигнал після періоду, коли компанію часто вважали повільнішою за конкурентів у сфері штучного інтелекту. Минулого місяця вона запустила давно відкладене оновлення Siri, розраховуючи, що новий голосовий помічник допоможе скоротити відставання від інших технологічних компаній і ШІ-стартапів.

Аналітики також вказують на потенційну перевагу Apple — персональні дані, які зберігаються на iPhone. Вони можуть зробити Siri кориснішою, але компанії доведеться знайти спосіб використати ці дані без порушення власного підходу до приватності.

Водночас витіснення Nvidia з першого місця не означає, що її роль у ШІ-бумі зменшується. Компанія залишається одним із головних бенефіціарів витрат на штучний інтелект, адже її чипи забезпечують значну частину інфраструктури для генеративного ШІ.

"Nvidia, ймовірно, буде важливим учасником у будь-якому майбутньому", — сказав віцепрезидент з альфа-досліджень Segal Marco Advisors Бенджамін Холл.

Reuters зазначає, що інтерес інвесторів до ШІ поширюється і на інші сегменти ринку. Зокрема, цього року серед переможців були виробники мікросхем пам’яті, оскільки ринок почав більше враховувати їхню роль у ШІ-інфраструктурі.

Втім, у липні ралі виробників чипів зіткнулося з турбулентністю: інвестори почали переоцінювати, наскільки стійким є зростання, пов’язане зі штучним інтелектом. Це тиснуло на акції напівпровідникових компаній і дозволило Apple повернутися на перше місце.

Нагадаємо, нещодавно Nvidia кинула виклик Apple представила новий чип RTX Spark, який впроваджує штучний інтелект безпосередньо в ноутбуки та ПК. Цим кроком компанія посилює конкуренцію з AMD, Intel та Apple.