Аптеки с генераторами в Киеве будут работать круглосуточно: список

В Киеве определили перечень дежурных аптек, которые будут работать круглосуточно при длительном обесточивании города.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Аптеки КП "Фармация" будут работать круглосуточно. Шесть аптечных пунктов, расположенных на базе больниц, обеспечены резервным питанием и готовы обслуживать жителей столицы 24/7.

Они будут работать в разных районах города, что позволит киевлянам даже при полном блекауте беспрепятственно приобрести необходимые лекарства, в том числе инсулин и медицинские средства.

Все аптеки сети функционируют в штатном режиме по привычным графикам.

Левый берег

Дарницкий район. Очередной аптечный пункт будет работать на базе Киевской городской клинической больницы №1 (корпус 1) по адресу: Харьковское шоссе, 121.

Деснянский район. Аптечный пункт будет действовать в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи по улице Кубанской Украины, 10.

Правый берег

Оболонский район. Круглосуточная работа аптечного пункта обеспечена в Киевской городской детской клинической больнице № 1 по адресу: ул. Богатырская, 30 (корпус 1).

Соломенский район. Аптечный пункт будет функционировать в Киевской городской клинической больнице №6 (Медгородок) на проспекте Любомира Гузара, 3.

Печерский район. Очередная аптека открыта на базе Киевской городской клинической больницы № 12 по адресу: ул. Профессора Подвысоцкого, 4-А.

Шевченковский район. Круглосуточный доступ к лекарству будет обеспечивать аптека на территории НДСЛ "Охматдет" по адресу: ул. Вячеслава Чорновола, 28/1.

Энергетическая ситуация

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

14 января Владимир Зеленский провел совещание и поручил правительству пересмотреть правила комендантского часа на время чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.