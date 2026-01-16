Аптеки з генераторами у Києві працюватимуть цілодобово: перелік

У Києві визначили перелік чергових аптек, які працюватимуть цілодобово у разі тривалого знеструмлення міста.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Аптеки КП "Фармація" працюватимуть цілодобово. Шість аптечних пунктів, розташованих на базі лікарень, забезпечені резервним живленням і готові обслуговувати мешканців столиці 24/7.

Вони працюватимуть у різних районах міста, що дозволить киянам навіть під час повного блекауту безперешкодно придбати необхідні ліки, зокрема інсулін та медичні засоби.

Наразі всі аптеки мережі функціонують у штатному режимі за звичними графіками.

Лівий берег

Дарницький район. Черговий аптечний пункт працюватиме на базі Київської міської клінічної лікарні № 1 (корпус 1) за адресою: Харківське шосе, 121.

Деснянський район. Аптечний пункт діятиме у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Кубанської України, 10.

Правий берег

Оболонський район. Цілодобову роботу аптечного пункту забезпечено в Київській міській дитячій клінічній лікарні № 1 за адресою: вул. Богатирська, 30 (корпус 1).

Солом’янський район. Аптечний пункт функціонуватиме у Київській міській клінічній лікарні № 6 (Медмістечко) на проспекті Любомира Гузара, 3.

Печерський район. Чергову аптеку відкрито на базі Київської міської клінічної лікарні № 12 за адресою: вул. Професора Підвисоцького, 4-А.

Шевченківський район. Цілодобовий доступ до ліків забезпечуватиме аптека на території НДСЛ "Охматдит" за адресою: вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1.

Енергетична ситуація

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

14 січня Володимир Зеленський провів нараду та доручив уряду переглянути правила для комендантської години на час надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.