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Аренда однокомнатных квартир на Виноградаре за три года выросла на 140% – ЛУН

киев виноградарь дома жилые дома
За три года аренда однокомнатных квартир в Виноградаре выросла до 24 тыс. грн. / Wikipedia

Виноградарь стал лидером по темпам роста аренды однокомнатных квартир в Киеве. За три года средняя цена здесь поднялась с 10 тыс. до 24 тыс. грн. в месяц – на 140%.

Об этом сообщает Dilo.ua со ссылкой на ЛУН.

Еще более чем в два раза подорожала аренда на Нивках. В 2023 году однокомнатную квартиру здесь в среднем сдавали за 10 тыс. грн, а в 2026 – уже за 23,8 тыс. грн. Рост составляет 138%.

На Теремках цена за три года увеличилась на 121% – с 14 тыс. до 31 тыс. грн. в месяц.

В то же время, самой дорогой локацией в выборке ЛУН остается Черная гора. Средняя аренда однокомнатной квартиры составляет 38 тыс. грн. В 2023 году было 30 тыс. грн., то есть за три года цена выросла на 26%.

На Голосее средняя стоимость аренды поднялась с 16 тыс. до 27 тыс. грн. На Печерске – с 19 тыс. до 26 тыс. грн. На Соломенке – с 18 тыс. до 25 тыс. грн.

На Шулявке однокомнатные квартиры сейчас в среднем сдают по 25 тыс. грн. Три года тому назад средняя цена составила 16,5 тыс. грн.

Самыми дешёвыми среди представленных районов остаются Троещина и Лесной массив. Средняя аренда однокомнатной квартиры здесь составляет 10 тыс. грн. в месяц против 7 тыс. грн. в 2023 году.

В ЛУН объясняют часть роста появлением крупных жилых комплексов, которые пользуются спросом у арендаторов.

На Нивках ценой аренды у "Файна Таун" объясняется более половины всего роста, на Виноградаре "Варшавский" объясняет треть роста, а на Теремках "Respublika"  почти четверть",  отмечает Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики.

Напомним, в августе 2026 года во многих регионах продолжали расти цены на жилье, в то же время спрос на новостройки снизился. На рынке аренды ситуация была противоположной: количество желающих арендовать жилье росло, в то время как предложение объявлений сокращалось. Это, в свою очередь, способствовало повышению цен.

Автор:
Ярослава Тюпка

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