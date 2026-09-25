Оренда однокімнатних квартир на Виноградарі за три роки зросла на 140% – ЛУН

Виноградар став лідером за темпами зростання оренди однокімнатних квартир у Києві. За три роки середня ціна тут піднялася з 10 тис. до 24 тис. грн на місяць – на 140%.

Про це повідомляє Dilo.ua з посиланням на ЛУН.

Ще більше ніж удвічі подорожчала оренда на Нивках. У 2023 році однокімнатну квартиру тут у середньому здавали за 10 тис. грн, а у 2026-му – вже за 23,8 тис. грн. Зростання становить 138%.

На Теремках ціна за три роки збільшилася на 121% – з 14 тис. до 31 тис. грн на місяць.

Водночас найдорожчою локацією у вибірці ЛУН залишається Чорна гора. Середня оренда однокімнатної квартири тут становить 38 тис. грн. У 2023 році було 30 тис. грн, тобто за три роки ціна зросла на 26%.

На Голосієві середня вартість оренди піднялася з 16 тис. до 27 тис. грн. На Печерську – з 19 тис. до 26 тис. грн. На Солом’янці – з 18 тис. до 25 тис. грн.

На Шулявці однокімнатні квартири зараз у середньому здають за 25 тис. грн. Три роки тому середня ціна становила 16,5 тис. грн.

Найдешевшими серед представлених районів залишаються Троєщина та Лісовий масив. Середня оренда однокімнатної квартири тут становить 10 тис. грн на місяць проти 7 тис. грн у 2023 році.

У ЛУН пояснюють частину зростання появою великих житлових комплексів, які користуються попитом серед орендарів.

На Нивках ціною оренди у “Файна Таун” пояснюється більше половини всього зростання, на Виноградарі “Варшавський” пояснює третину зростання, а на Теремках “Respublika” – майже чверть”, – зазначає Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.

Нагадаємо, у серпні 2026 року у багатьох регіонах продовжували зростати ціни на житло, водночас попит на новобудови знизився. На ринку оренди ситуація була протилежною: кількість охочих орендувати житло зростала, тоді як пропозиція оголошень скорочувалася. Це, своєю чергою, сприяло підвищенню цін.