Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,97

+0,12

EUR

51,12

--0,06

Готівковий курс:

USD

45,00

44,88

EUR

51,75

51,50

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Оренда однокімнатних квартир на Виноградарі за три роки зросла на 140% – ЛУН

київ виноградар будинки житлові будинки
За три роки оренда однокімнатних квартир на Виноградарі зросла до 24 тис. грн. / Wikipedia

Виноградар став лідером за темпами зростання оренди однокімнатних квартир у Києві. За три роки середня ціна тут піднялася з 10 тис. до 24 тис. грн на місяць – на 140%. 

Про це повідомляє Dilo.ua з посиланням на ЛУН.

Ще більше ніж удвічі подорожчала оренда на Нивках. У 2023 році однокімнатну квартиру тут у середньому здавали за 10 тис. грн, а у 2026-му – вже за 23,8 тис. грн. Зростання становить 138%.

На Теремках ціна за три роки збільшилася на 121% – з 14 тис. до 31 тис. грн на місяць.

Водночас найдорожчою локацією у вибірці ЛУН залишається Чорна гора. Середня оренда однокімнатної квартири тут становить 38 тис. грн. У 2023 році було 30 тис. грн, тобто за три роки ціна зросла на 26%.

На Голосієві середня вартість оренди піднялася з 16 тис. до 27 тис. грн. На Печерську – з 19 тис. до 26 тис. грн. На Солом’янці – з 18 тис. до 25 тис. грн.

На Шулявці однокімнатні квартири зараз у середньому здають за 25 тис. грн. Три роки тому середня ціна становила 16,5 тис. грн.

Найдешевшими серед представлених районів залишаються Троєщина та Лісовий масив. Середня оренда однокімнатної квартири тут становить 10 тис. грн на місяць проти 7 тис. грн у 2023 році.

У ЛУН пояснюють частину зростання появою великих житлових комплексів, які користуються попитом серед орендарів.

На Нивках ціною оренди у “Файна Таун” пояснюється більше половини всього зростання, на Виноградарі “Варшавський” пояснює третину зростання, а на Теремках “Respublika” – майже чверть”, – зазначає Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.

Нагадаємо, у серпні 2026 року у багатьох регіонах продовжували зростати ціни на житло, водночас попит на новобудови знизився. На ринку оренди ситуація була протилежною: кількість охочих орендувати житло зростала, тоді як пропозиція оголошень скорочувалася. Це, своєю чергою, сприяло підвищенню цін.

Автор:
Ярослава Тюпка
Онлайн-трансляція "PR марафон 2026"
Івент

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності